儘管其主要市場之一的中國最近備受樓市及內房財困困擾，但是他強調，集團營運的貨倉及物流項目均與電商掛鉤，民生小額交易活動亦繼續保持活躍，加上內地市場正在降息，因此運作不太受影響。同時集團又將總值20億美元的內地項目轉移到核心基金令資產得以盤活，有關基金更獲內地三甲保險公司之一及機構投資者參與認購，涉值過百億元人民幣。內地允許推出C-Reits房託，雖然他們未有落實手上項目以C-Reits上市時間表，但是料下半年有眉目。種種措施，他預期會幫助到集團在內地的業務發展。

至於近年ESR推動發展數據中心，會否受中美角力影響，Jeffrey Perlman強調，發展數據中心與現有業務有協同作用，集團主要運用其物色發展用地及成立基金融資的強項，和數據中心營運商合作。就算內地在監管政策仍有不明朗的地方，但是ESR的運營模式已確保在內地的數據中心市場活躍發展，同時亦便利到日本、韓國及澳洲等對數據中心需求大的地區市場去參與。執行董事Stuart Gibson補充，集團在營運過程中會照顧項目的建築及審批程序，因此會吸引到長期合作伙伴。現時ESR開發的項目中，數據中心佔比已提升至15%至20%，有別於5年前95%為物流項目。

在高息環境下，Jeffrey Perlman指，集團的加權利率成本亦升至5.6%，但是隨著爭取到日本評級取得1.4%的融資成本，加上借助內地約3%的低息融資配合，均有助融資成本壓低。同時，因應新經濟的發展，他們亦在項目建有光伏太陽能設施，甚至在東盟及亞洲地區推出再生能源相關項目的基金。同時其因應需求亦推進生命科技園項目，執行董事沈晉初表示，他們已經在上海張江設立首個項目約近1萬平方米樓面營運，未來續會物色樓面介乎5萬至20萬平方米的項目。

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