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萬物雲上半年純利增14% 中期息0.315元

物管股萬物雲（2602）公布，截至6月底的2023年上半年純利按年增14.2%至9.98億元人民幣（下同），每股盈利為0.85元，派中期息每股0.315元，按EBITDA的20%派發。

集團2023年上半年的收入按年增12.5%至160.2億元，收入增長主要是因為集團管理規模和業務合同的增加。當中社區空間居住消費服務板塊收入為90.4億元，按年增長13.0%；商企和城市空間綜合服務板塊收入為56.7億元，按年增長11.3%；AIoT及BPaaS解決方案服務板塊收入為13.2億元，按年增長13.9%。

整體毛利率為15.1%，按年微增0.2個百分點，經調整後，即剔除歷史收購帶來的客戶關係攤銷3.2億元後的毛利率為17.1%。集團指，毛利率提升得益於循環型業務的毛利提升，截至2023年6月30日止六個月，集團「循環型」業務毛利率為13%，按年增長0.7個百分點。

按業務分類計，社區空間居住消費服務的毛利率為14.9%，按年增2.2個百分點、商企和城市空間綜合服務的毛利率為11.2%，按年跌2.9個百分點、AIoT及BPaaS解決方案服務的毛利率為32.5%，按年跌1.7個百分點。

 

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上半年蝶城總數從2022年的584個增長到601個，累計完成150個蝶城的提效改造，共有40個蝶城已導入裝修業務。由於蝶城戰略順利落地，報告期內社區空間居住消費服務毛利率提升2.2個百分點。

截至6月底集團擁有現金及現金等價物為123.4億元，經營性淨現金流較2022年同期有所改善，提升7.5億元，集團中期處淨現金狀態。