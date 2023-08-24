恒安國際（1044）公布中期業績，期內純利為12.26億元（人民幣，下同），按年跌4%，期內紙巾分部經營利潤率為0.07%，較去年的5.2%大幅下降。恒安國際執行董事及財務總監李偉樑表示，今年上半年和去年下半年底整個經營利潤率下降，主要原因是毛利率下滑，去上半年紙巾分部毛利率為23.1%，今年的毛利率是17.7%，按年跌5.4個百分點，影響其經營利潤率。他更指，去年下半年紙巾的經營利潤率錄得近虧損的情況，去年下半年紙巾分部毛利率為18.5%較今年第一季度的17.7%低，而木漿價格從第二季開始往下跌，預計下半年利潤會較上半年而改善。
恒安國際執行董事及行政總裁許清流表示，過往因俄烏戰爭及疫情造成供應鏈緊張，而木漿佔紙巾產品的成本大概六至七成，現時木漿價格由2月份的約每噸750美元，下跌至5月份的每噸470美元，雖現時價格略微上升，但預計未來半年至一年木漿價格應該會維持現時的水平左右。
被問到集團期內短期債按年增加57%時，李偉樑回應指集團於上半年財務狀況維持健康水平，現時經營現金流淨流入近20億元，集團在市場上尋找較划算的利率做融資，預計負債比率於年底時有所改善。許清流補充指，融資成本提升的同時，集團的定存及利息收入亦同樣增加，扣除利息支出仍可獲利，下半年亦會控制其負債率。
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