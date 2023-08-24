微博（9898）公布截至6月底止中期業績，上半年扭虧為盈，賺1.82億美元，去年同期虧損3922.4萬美元。
期內微博收入錄8.54億美元，按年跌8.6%，其中廣告及營銷收入跌8.8%至7.41億美元，但由於成本按年降14.1%至6.34億美元，帶挈經營利潤按年升11.8%至2.20億美元。去年同期微博涉及投資及利息等的非經營虧損錄2.11億美元，今年上半年錄正數1600.4萬美元，為微博中期業績扭虧為盈的主因。
微博第二季淨收入按年跌2%至4.40億美元，純利按年漲1.88倍至8138.7萬美元。期內非經營虧損為1383.3萬美元，去年同期則虧損4739.7萬美元。今年第二季度的非經營虧損主要包括投資的公允價值變動產生的約1690萬美元淨虧損，主要是對滴滴出行所作投資的公允價值變動。
微博今年6月的月活躍用戶數為5.99億，按年淨增約1,700萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。同期日均活躍用戶數為2.58億，按年淨增約500萬用戶。
微博提到，董本港已辭任董事一職，阿里巴巴（9988）副總裁劉博已獲委任為微博董事。微博指，劉博於2005年加入阿里巴巴，並擔任多個職位，包括淘寶大學校長、聚劃算總經理及天貓運營事業部總經理，並擁有鄭州航空學院航空機械設計學士學位及香港中文大學高級工商管理碩士學位。
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