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網易第二季淨利潤達82億元人幣按年增56% 季度息按季多13%

互聯網與遊戲服務提供商網易（9999）公布6月底止第二季度未經審計財務業績，淨收入按年增長3.7%至240.11億元（人民幣、下同）；毛利潤則為144億元，按年增長11.1%；股東應佔淨利潤為82億元，按年約增長55.8%，好過市場預期。

若以上半年度6個月計，該集團期內淨收入為490.57億元，按年增長5.01%；股東應佔淨利潤為149.97億元，按年增長54.8%。其建議每股派季度息0.105美元，按年增派45.8%，亦比今年首季季度息多派12.9%。

按業務分部計，遊戲及相關增值服務、有道及創新等業務分別錄得188億元、12億元及21億元淨收入，按年增長3.6%、26.2%及9.9%，但是雲音樂的收入則錄得11.1%，只有19億元。在遊戲及相關增值服務部門中，來自於在線遊戲的淨收入約佔遊戲及相關增值服務淨收入的91.7%，來自於手游的淨收入約佔在線遊戲淨收入的73.6%，該部門的毛利潤環比下降，主要受季節性因素影響。有道則因為學習服務的收入貢獻減少，毛利潤亦環比下跌。雲音樂則受惠於會員訂閱收入的增加和成本管控的持續改善，毛利潤環比錄得增長。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，旗艦遊戲如《夢幻西遊》系列，一直備受玩家的推崇，同時他們也推出了《蛋仔派對》等新遊戲，進一步擴展了我們在休閑遊戲領域的影響力，今年六月亦推出備受好評的《逆水寒》手游和《巔峰極速》。

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