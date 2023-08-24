互聯網與遊戲服務提供商網易（9999）公布6月底止第二季度未經審計財務業績，淨收入按年增長3.7%至240.11億元（人民幣、下同）；毛利潤則為144億元，按年增長11.1%；股東應佔淨利潤為82億元，按年約增長55.8%，好過市場預期。
若以上半年度6個月計，該集團期內淨收入為490.57億元，按年增長5.01%；股東應佔淨利潤為149.97億元，按年增長54.8%。其建議每股派季度息0.105美元，按年增派45.8%，亦比今年首季季度息多派12.9%。
按業務分部計，遊戲及相關增值服務、有道及創新等業務分別錄得188億元、12億元及21億元淨收入，按年增長3.6%、26.2%及9.9%，但是雲音樂的收入則錄得11.1%，只有19億元。在遊戲及相關增值服務部門中，來自於在線遊戲的淨收入約佔遊戲及相關增值服務淨收入的91.7%，來自於手游的淨收入約佔在線遊戲淨收入的73.6%，該部門的毛利潤環比下降，主要受季節性因素影響。有道則因為學習服務的收入貢獻減少，毛利潤亦環比下跌。雲音樂則受惠於會員訂閱收入的增加和成本管控的持續改善，毛利潤環比錄得增長。
網易首席執行官兼董事丁磊表示，旗艦遊戲如《夢幻西遊》系列，一直備受玩家的推崇，同時他們也推出了《蛋仔派對》等新遊戲，進一步擴展了我們在休閑遊戲領域的影響力，今年六月亦推出備受好評的《逆水寒》手游和《巔峰極速》。
其他報道
康諾亞獲阿斯利康6300萬美元首付款 中期盈利增逾倍至6382萬人幣
英皇鐘錶珠寶上半年盈翻倍至1.86億 中期息倍增至每股0.76仙
香港7月出口跌9.1% 進口跌7.9% 均多過預期 出口內地跌15% 美國跌5%
資金流入A股港股 大市成交增20% 恒指升366點 三大指數創3周最大升幅
東亞：內房貸款比例削半至8.8% 但不會「一刀切」停做房企貸款