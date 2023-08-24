監管部門今年同時推動存款利率下調，生柳榮指LPR下調的影響可大致抵銷。8月1日人行在工作會議提出，指導商業銀行依法有序調整現有個人住房貸款利率，生柳榮指會對銀行淨息差肯定有壓力，具體措施仍在等待監管機構公布，各間銀行具體仍在溝通。副行長李運則指，近月新受理個人按揭提前還款已經趨於穩定，已自4月高峰回落不少。

推動存息下調方面，生柳榮指5月和6月銀行業下調存息，因為各間銀行均有存款定息化趨勢，因此降低存息的利好主要體現在明年，不過今年亦會受惠。近年該行加強付息成本管理，今年上半年人民幣個人和公司存款付息率，按年其實均有下降，只是外幣付息率上升，推高了公司存款的付息率。

市場關注內銀資產質素，副行長王兵表示，截至上半年，逾期貸款率為1.13%，連續25季低於不良貸款率，他認為今年下半年內地經濟可實現質升量長，同時該行繼續加強管控重點領域風險，加強監察和處置，認為下半年不良貸款率可在合理區間運行，信用成本保持平穩。

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