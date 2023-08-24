星島（1105）公布，截至2023年6月底的中期虧損3974.7萬元，較2022年中期虧損9955.6萬元收窄，每股基本虧損為0.0485元。集團不派中期息。集團指，在新媒體業務轉型不斷加速的情況下，期內虧損顯著收窄，主要是由於業務收入增加及成本有效控制；另外，海外業務分部在報告期内收到美國政府約1,930萬港元的抗疫補助。
值得留意的是，星島披露在上半年期間向一名第三方出售於經營《巴士的報》的「巴士的報有限公司」的30%權益，現金所得款項淨額約為877.7萬元，於出售前集團擁有巴士的報有限公司30%權益。完成出售後，集團於巴士的報再無任何權益。星島將因此確認虧損約16.8萬元。
集團上半年綜合收入約3.89億元，按年增5.86%，上半年銷售成本按年減6.57%至2.83億元。按服務或貨品分類計，集團上半年廣告收入按年增8.47%，至2.57億元，發行收入按年跌6.6%至7074.6萬元。
據公開資料，星島副主席兼聯席行政總裁郭曉亭在今年六月底已辭任巴士的報有限公司董事，同時公司加入一名為丁慧敏的女士，並更改公司秘書公司，惟公開資料暫未顯示該30%權益所轉讓的第三方身份。
而丁慧敏亦為巴士的報系的公司董事，包括石榴台、書城等﹔亦出任「笛卡兒數碼香港有限公司」，笛卡兒數碼香港由《巴士的報》全資持有，笛卡兒數碼香港曾中標本港財政司長辦公室的招標項目，透過大數據分析公眾感興趣的經濟民生題目、《財政預算案》相關議題的意見及公關策略成效等。
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