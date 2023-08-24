值得留意的是，星島披露在上半年期間向一名第三方出售於經營《巴士的報》的「巴士的報有限公司」的30%權益，現金所得款項淨額約為877.7萬元，於出售前集團擁有巴士的報有限公司30%權益。完成出售後，集團於巴士的報再無任何權益。星島將因此確認虧損約16.8萬元。

集團上半年綜合收入約3.89億元，按年增5.86%，上半年銷售成本按年減6.57%至2.83億元。按服務或貨品分類計，集團上半年廣告收入按年增8.47%，至2.57億元，發行收入按年跌6.6%至7074.6萬元。

據公開資料，星島副主席兼聯席行政總裁郭曉亭在今年六月底已辭任巴士的報有限公司董事，同時公司加入一名為丁慧敏的女士，並更改公司秘書公司，惟公開資料暫未顯示該30%權益所轉讓的第三方身份。

而丁慧敏亦為巴士的報系的公司董事，包括石榴台、書城等﹔亦出任「笛卡兒數碼香港有限公司」，笛卡兒數碼香港由《巴士的報》全資持有，笛卡兒數碼香港曾中標本港財政司長辦公室的招標項目，透過大數據分析公眾感興趣的經濟民生題目、《財政預算案》相關議題的意見及公關策略成效等。

其他報道

中信銀行上半年多賺一成 淨利息收入跌不足1%

瑞聲科技：隨全球手機規格升級 下半年有望改善業務

京信通信中期多賺24% 中期息增派兩成至1.2仙

【羅仕揚專欄】股票印花稅 歲稅不平安

建行：現存按揭減息措施仍等待監管公布 監管亦希望銀行保持穩定

網易第二季淨利潤達82億元人幣按年增56% 季度息按季多13%

金管局：未來將不時發行代幣化綠債 短期內維持T+1交收日

恒安國際純利跌4% 紙巾業務近虧損

微博扭虧為盈 上半年賺1.82億美元 次季賺8139萬美元

康諾亞獲阿斯利康6300萬美元首付款 中期盈利增逾倍至6382萬人幣

小鵬汽車自動駕駛靈魂人物吳新宙據報轉職英偉達

萬物雲上半年純利增14% 中期息0.315元

雲音樂中期轉賺2.9億 不派息

ESR：內房受壓未影響內地業務發展 借助中日低息配合營運

英皇鐘錶珠寶上半年盈翻倍至1.86億 中期息倍增至每股0.76仙

金磚國家13年首次擴容 沙特、伊朗等加入

全日沽空金額170億元 增5% 比率降至15% 見兩周低

新奧能源上半年多賺7% 中期息64仙

美團上季經調整利潤升2.7倍 創新高

平安好醫生中期虧損收窄至2.45億人幣 不派息

香港7月出口跌9.1% 進口跌7.9% 均多過預期 出口內地跌15% 美國跌5%

中國「千人計劃」據報捲土重來 擬吸海內外技術人才