寶龍商業（9909）公布，截至6月底的上半年純利按年增6.9%至2.57億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.4063元，派每股中期息0.15港元。
寶龍商業上半年收入約12.75億元，按年增0.7%，商業運營服務上半年收入為10.48億元，按年增2.24%﹔住宅物業管理服務收入2.27億元，按年減6.2%﹔上半年整體毛利率為34.4%，按年增0.4個百分點，當中商業運營服務及住宅物業管理服務毛利率分別為36.1%及26.4%，按年分別增加0.2個百分點及0.6個百分點。
集團上半年來自關聯方的貿易應收款為1.29億元，按年增1.15倍。集團上半年現金及銀行結餘為35.28億元。
其他報道
星島878萬悉售《巴士的報》三成權益 海外業務收美政府近2000萬元補助
建行：現存按揭減息措施仍等待監管公布 監管亦希望銀行保持穩定
網易第二季淨利潤達82億元人幣按年增56% 季度息按季多13%
康諾亞獲阿斯利康6300萬美元首付款 中期盈利增逾倍至6382萬人幣
英皇鐘錶珠寶上半年盈翻倍至1.86億 中期息倍增至每股0.76仙
香港7月出口跌9.1% 進口跌7.9% 均多過預期 出口內地跌15% 美國跌5%