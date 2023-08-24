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寶龍商業中期盈利升17% 中期息派.15元

寶龍商業（9909）公布，截至6月底的上半年純利按年增6.9%至2.57億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.4063元，派每股中期息0.15港元。

寶龍商業上半年收入約12.75億元，按年增0.7%，商業運營服務上半年收入為10.48億元，按年增2.24%﹔住宅物業管理服務收入2.27億元，按年減6.2%﹔上半年整體毛利率為34.4%，按年增0.4個百分點，當中商業運營服務及住宅物業管理服務毛利率分別為36.1%及26.4%，按年分別增加0.2個百分點及0.6個百分點。

集團上半年來自關聯方的貿易應收款為1.29億元，按年增1.15倍。集團上半年現金及銀行結餘為35.28億元。

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