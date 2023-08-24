集團上半年營業收入按年增6.2%至61.45億元，毛利率約24.4%，按年增2.2個百分點。

集團總合約面積約8.12億平方米，在管面積約5.09億平方米；上半年新增合約面積約1,514萬平方米，其中來自第三方的合約面積佔比約93.3%。

截至上半年末，集團銀行存款及現金16.73億元﹔受限制銀行存款約6250萬元，主要為恒大保險經紀有限公司的行業監管資金、根據當地政府部門要求提供物業管理服務的保證金、僅限用於按酬金制管理的項目的現金及部分子公司訴訟保全資金。

恒大物業核數師表明，公司有關持續經營的重大不確定因素，包括截至2023年6月30日的流動負債淨額及負債淨額分別為25.26億元及7.49億元，表明集團將需確保於可見未來取得大量資金以撥付各合約及其他安排項下的有關財務責任。

恒大物業則指，已檢討集團直至2024年6月30日期間的現金流量預測，考慮到於截至2023年6月30日止六個月已採取的行動及將實施的計劃及措施，集團將擁有充足營運資金以滿足其直至2024年6月30日的財務責任。

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