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騰訊公益慈善基金會再於香港發起「99公益日」 借科研成果助社群

騰訊公益慈善基金會在今年9月將以「心連心一起做好事」為主題，與「心連心大行動」聯合主辦香港「99公益日」，再度將「99公益日」帶到香港。在9月1日至10日期間將有超過20間社福機構參與計劃，在網上和全港不同地區舉行超過十項慈善活動。大會將於8月31日在九龍灣啟業運動場舉行「一塊走」啟步禮及慈善市集嘉年華。

憑藉其創新及科研成果，騰訊基金會將會主理香港「99公益日」關注長者及聽障人士聽力健康的「天籟計劃」、「一塊走」捐步平台及WeChat Pay HK捐款平台，持續為本地公益界服務，讓各區市民都可以參與公益活動，同時為重點區域的弱勢社群提供公益服務。

騰訊基金會由2015年起舉辦「99公益日」，現已成為內地一年一度的全民公益盛事。「99公益日」的目標是要推廣公益文化，帶領大眾關注及支援弱勢社群，吸引更多團體加入公益行列，將愛心廣泛傳揚。「99公益日」踏入第9年，累計已吸引數以億計的愛心網友、近7000間愛心企業及3萬多間機構參與，由社會大眾募集所得的資金達97.7億元人民幣。

去年騰訊基金會在香港舉辦「99公益日」，透過WeChat Pay HK設立「香港網上公益捐贈平台」，合作及受惠機構包括惜食堂、香港單親協會、奧比斯香港、樂施會等8家慈善機構。市民可以透過WeChat Pay HK內的「網上公益捐贈平台」直接向慈善機構捐款，市民每捐出1港元，騰訊基金亦會捐出1港元，以1:1配捐方式將善款贈予慈善機構。

騰訊基金會亦與保良局攜手合作，與保良局旗下小學約10000名學生進行小紅花公益藝術創作活動，讓有需要的學童、青少年和婦女有機會免費參與培訓和課外活動。同時亦與香港公益金合作舉行「公益金便服日」，以及於中秋前後提供義工服務，對基層家庭進行家訪及社區送暖行動。

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