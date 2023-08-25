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不排除進一步加息 美債息上升 美股向下 道指跌373點

美債息上升，債息倒掛個別發展，美股向下。兩位聯儲局官員暗示加息接近完成，但其中一人稱在更明確證據顯示通脹處於下行通道前，不應排除進一步加息的可能性。投資者等待鮑威爾今日於央行年會演講提供利率路徑線索，歐洲央行總裁拉加德也將發言。

道瓊斯工業平均指數收跌373點，跌幅1.09%，報34099點。標普500指數收跌59點，跌幅1.35%，報4376點。納斯達克綜合指數收跌257點，或1.88%，報13463點。

波音跌4.93%，報217.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累74點，而Travelers Cos升0.57%，報161.84元，貢獻道指5點。

科技股方面，蘋果收市報176.38元，跌2.61%，谷歌母公司Alphabet收市報129.78元，跌1.95%，亞馬遜收市報131.84元，跌2.71%，Facebook收市報286.75元，跌2.54%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.42%，報451點。德國DAX指數收跌0.68%，報15621點；法國CAC 40指數跌0.45%，報7214點；英國富時100指數收漲0.18%，報7333點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.66%，報6698點。

美國2年期債息曾升最多1.17%，是8月21日後最大升幅。高見5.025厘，是8月23日5.0462厘後最高。收報5.0229厘，是8月22日後收市新高，當日報5.0459厘。

美國10年期債息曾升最多1.18%，是8月21日後最大升幅。高見4.2411厘，是8月23日4.3161厘後最高。收市報4.2372厘，是8月22日後收市新高，當日報4.3241厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至80.402基點，是8月10日82.235基點後最闊。今日收市報78.789基點，是8月9日後收市最闊。連續3日擴闊，累計12.096基點，對上一次連跌3日是6月30日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至134.6基點，是8月11日140.143基點後最闊。收報123.48基點，是8月22日後收市最窄，當日報-112.86點。

道指曾跌最多1.1%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見34093.65點，是7月11日33993.01點後最低。收市報34099.42點，是7月10日後收市新低，當日報33944.4點。

標指曾跌最多1.36%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4375.55點，是8月21日4360.3點後最低。收市報4376.31點，是8月18日後收市新低，當日報4369.71點。

納指曾跌最多1.88%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見13462.84點，是8月21日13325.59點後最低。收市報13463.97點，是8月18日後收市新低，當日報13290.78點。

 

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