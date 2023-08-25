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港股ADR跌182點 夜期低水159點 中芯、國藥、中生製藥等業績

美股向下，港股ADR跌182點或1.01%，報18029點，即月恒指夜期跌144點，報18053點，夜期低水159點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報321.43元；阿里巴巴（9988）跌2.46%，折合報87.35元；美團（3690）跌0.89%，折合報138.76元；匯控（0005）升0.07%，折合報58.89元；建行（0939）跌1.17%，折合報4.06元。

道期現升0.128%；標期現升0.1%；納期現升0.02%。日本東證指數現跌0.78%；韓國KOSPI指數現跌0.81%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.99%。

VIX指數隔晚升7.63%或1.22點，報17.2點。

紐油現跌0.16%或0.12美元，報78.92美元；布油現跌0.19%或0.15美元，報83.2美元；金價現跌0.05%或1美元，報1915.91美元；LME 銅期貨隔晚跌1.09%或92.5美元，報8359.5美元。美國10年期債息現跌0.18%或0.0079厘，報4.2293厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，神華（1088）、中生製藥（1177）、中石化（0386）、國藥（1099）、中芯國際（0981）、永旺（0984）、交行（3328）、華潤燃氣（1193）、中國中車（1766）、恒大汽車（0708）、東瀛遊（6882）、花樣年（1777）等。

合景泰富（1813）盈警料上半年虧損不多於99億人幣。

新澳能源（2688）半年核心利潤倒退半成。

恒大物業（6666）上半年多賺43%不派息，手頭現金16.7億人幣。

寶龍商業（9909）中期盈利升17%，中期息派.15元。

星島（1105）878萬悉售《巴士的報》三成權益，海外業務收美政府近2000萬元補助。

中信銀行（0998）上半年多賺一成，淨利息收入跌不足1%。

瑞聲科技（2018）：隨全球手機規格升級，下半年有望改善業務。

京信通信（2342）中期多賺24%，中期息增派兩成至1.2仙。

建行（0939）：現存按揭減息措施仍等待監管公布，監管亦希望銀行保持穩定。

網易（9999）第二季淨利潤達82億元人幣按年增56%，季度息按季多13%。

恒安國際（1044）純利跌4%，紙巾業務近虧損。

微博（9898）扭虧為盈，上半年賺1.82億美元，次季賺8139萬美元。

康諾亞（2162）獲阿斯利康6300萬美元首付款，中期盈利增逾倍至6382萬人幣。

小鵬汽車（9868）自動駕駛靈魂人物吳新宙據報轉職英偉達。

萬物雲（2602）上半年純利增14%，中期息0.315元。

雲音樂（9899）中期轉賺2.9億，不派息。

ESR（1821）：內房受壓未影響內地業務發展，借助中日低息配合營運。

英皇鐘錶珠寶（0887）上半年盈翻倍至1.86億，中期息倍增至每股0.76仙。

新奧能源（2688）上半年多賺7%，中期息64仙。

美團（3690）上季經調整利潤升2.7倍，創新高。

平安好醫生（1833）中期虧損收窄至2.45億人幣，不派息。

 

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