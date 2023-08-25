恒指今早低開174點或0.96%，報18037點，大市成交金額20億元；國指今早低開68點或1.09%，報6199點。恒生科技指數開市報4087點，跌1.71%。
非必需消費品、金融、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為3.13%，下跌為7.34%，無升跌為89.52%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。神華（1088） 、招商銀行（3968）、農夫山泉（9633）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，49隻下跌，18隻無升跌。中升（0881）升3.66%，報24.1元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌8.16%，報72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，21隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報17.58元，升0.69%；跌幅最大的是網易（9999）開市報155元，跌5.83%。
恒指低於10天線(18147.14點)。科指下試10天線(4085.74點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，神華（1088）開市報22.5元，升1.12%。中生製藥（1177）開市報3.01元，升0.33%。中石化（0386）開市報4.36元，跌0.23%。國藥（1099）開市報22.1元，升0.68%。中芯國際（0981）開市報17.98元，跌0.99%。永旺（0984）無成交，報0.79元。交行（3328）開市報4.32元，無升跌。華潤燃氣（1193）開市報22.5元，跌1.1%。
中國中車（1766）開市報3.84元，無升跌。恒大汽車（0708）開市報1.33元，無升跌。東瀛遊（6882）無成交，報0.65元。花樣年（1777）無成交，報0.065元。
合景泰富（1813）盈警料上半年虧損不多於99億人幣。開市報0.91元，跌7.14%。
新澳能源（2688）半年核心利潤倒退半成。見52周低72元，開市報72元，跌8.16%。
恒大物業（6666）上半年多賺43%不派息，手頭現金16.7億人幣。開市報0.79元，升8.22%。
寶龍商業（9909）中期盈利升17%，中期息派.15元。開市報4.18元，升1.21%。
星島（1105）878萬悉售《巴士的報》三成權益，海外業務收美政府近2000萬元補助。無成交，報0.44元。
中信銀行（0998）上半年多賺一成，淨利息收入跌不足1%。開市報3.45元，無升跌。
瑞聲科技（2018）：隨全球手機規格升級，下半年有望改善業務。無成交，報15.56元。
京信通信（2342）中期多賺24%，中期息增派兩成至1.2仙。無成交，報1.21元。
建行（0939）：現存按揭減息措施仍等待監管公布，監管亦希望銀行保持穩定。開市報4.1元，跌0.24%。
網易（9999）第二季淨利潤達82億元人幣按年增56%，季度息按季多13%。開市報155元，跌5.83%。
恒安國際（1044）純利跌4%，紙巾業務近虧損。開市報29元，跌0.34%。
微博（9898）扭虧為盈，上半年賺1.82億美元，次季賺8139萬美元。無成交，報106.6元。
康諾亞（2162）獲阿斯利康6300萬美元首付款，中期盈利增逾倍至6382萬人幣。無成交，報48.8元。
小鵬汽車（9868）自動駕駛靈魂人物吳新宙據報轉職英偉達。開市報64.2元，跌1.98%。
萬物雲（2602）上半年純利增14%，中期息0.315元。開市報26.3元，跌0.75%。
雲音樂（9899）中期轉賺2.9億，不派息。無成交，報69.45元。
ESR（1821）：內房受壓未影響內地業務發展，借助中日低息配合營運。開市報11.78元，跌0.51%。
英皇鐘錶珠寶（0887）上半年盈翻倍至1.86億，中期息倍增至每股0.76仙。無成交，報0.186元。
新奧能源（2688）上半年多賺7%，中期息64仙。見52周低72元，開市報72元，跌8.16%。
美團（3690）上季經調整利潤升2.7倍，創新高。開市報135.2元，跌3.43%。
平安好醫生（1833）中期虧損收窄至2.45億人幣，不派息。開市報17.58元，升0.69%。
破頂股包括，中國海洋發展（8047）創52周高，見0.18元，開市報0.18元，升78.22%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，開市報32.95元，升0.15%。
創52周低，包括，新奧（2688）低見72元，開市報72元，跌8.16%；新奧能源（2688）低見72元，開市報72元，跌8.16%；贛鋒鋰業（1772）低見38.95元，開市報38.95元，跌0.51%。
異動股
上升異動股，包括，中國海洋發展（8047）創52周高，見0.18元，開市報0.18元，升78.22%；惠陶集團（8238）開市報0.166元，升13.7%；INTL GENIUS（0033）開市報8.79元，升12.98%；煜榮集團（1536）開市報0.16元，升11.89%；雋泰控股（0630）開市報0.052元，升10.64%；訊智海（8051）開市報4.1元，升9.33%；裕承科金（0279）開市報0.092元，升8.24%；恒大物業（6666）開市報0.79元，升8.22%；中原建業（9982）開市報0.355元，升7.58%；美麗田園醫療健康（2373）開市報14.5元，升5.07%。
下跌異動股，包括，德泰新能源集團（0559）開市報0.011元，跌8.33%；新奧（2688）見52周低72元，開市報72元，跌8.16%；合景泰富（1813）開市報0.91元，跌7.14%；金山雲（3896）開市報2.66元，跌6.67%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報1.3元，跌6.47%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌6.25%；網易（9999）開市報155元，跌5.83%。
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