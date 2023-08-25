據悉，該項目為「滿京華金碩華府」，位於深圳市光明中心片區，發展商為深圳市滿京華投資集團。根據網傳海報資料顯示，保價的對象僅限在滿京華金碩華府首批推售單位集中選房當天成交的客戶，客戶簽署《滿京華·金碩華府銷售價格保價協議》之日起，至滿京華·金碩華府全部住宅房源售馨之日止。

所謂「降價補差價」，即若開發商在客戶購房之後降價，開發商將以降價後的低價為標準，退回原客戶多付的金額。

內媒《第一財經》引述售樓處工作人員表示，由於樓盤規模很大，如果首批銷情差，之後更難賣。「所以第一期一定是最便宜的，我們才有底氣做保價。」據報，該項目將於9月中旬首次開盤，第一期推售的房源有700多套，預計備案價在4.8至5萬元人民幣（下同）/平方米左右。

報道又引述工作人員指出，因為是第一次開盤，再加上本身樓盤規模比較大，為了開好盤，不管備案價是多少，最終會把價格控制在4.5至4.6萬元/平方米左右。

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