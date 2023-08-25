港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌9日，跌23.74點子至3.9997%，是5月9日後最低，當日報3.77262%。對上一次連跌9日是7月4日，當日拆息報4.92881%。
港元現報7.8435元貶值9點子，曾貶值最多12點子，報7.8438元，是6月7日7.8441元後最弱。今亦曾升值最多26點子，報7.84元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.74點子至2.39929%；1星期HIBOR跌21.17點子至3.51952%；2星期HIBOR跌22.23點子至3.73619%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌10.09點子至4.6075%；6個月期HIBOR跌6.63點子至4.97054%；12個月期HIBOR跌3.27點子至5.23679%。
美元指數現報104.182升值0.2點或0.19%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42943%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.076%，連續7日擴闊，利差是2023年5月09日後最闊，當日差距為-1.3331%。
對上一次連續7日擴闊，是2023年6月29日，當日利差報-0.2675%。
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