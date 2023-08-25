央行年會前，有聯儲局官員稱不排除再加息，美股下跌，港股今早亦延續跌勢，既有網易（9999）、美團（3690）業後大跌，亦有大摩、高盛下調股市目標影響。據報人行要求內銀減少「債券通」投資，遏制人民幣流入香港，從而支持人民幣匯價，不過人民幣、港元半日續貶值。
恒指今早低開174點，高位跌128點，低位跌236點，高低波幅109點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.3%，下跌為27.22%，無升跌為52.47%。
恒指半日跌187點或1.03%，報18024點，大市成交金額437億元；國指跌64點或1.04%，報6202點。恒生科技指數收報4075點，跌1.99%。
藍籌股成交金額188.81億元，佔大市成交43.2%；科指成份股成交金額114.31億元，佔大市成交26.15%；國指成份股成交金額164.57億元，佔大市成交37.65%。
24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額減少28.94%，至80.57億元，佔大市成交18.41%。牛熊證成交金額28.33億元，減少43.03%；窩輪成交金額52.23億元，減少17.94%。
美團（3690）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌38隻升，37隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）升7.84%，收報8.67元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌15.82%，收報66元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報18.54元，升6.19%；跌幅最大的是美團（3690）收報132.7元，跌5.21%。
恒指受制於10天線(18145.86點)。科指跌穿10天線(4084.55點)。
北水南下合計淨流入15.59億元，較上日減少64.94%，連續第5日流入，累計流入194.26億元，對上一次連續5日淨流入是4月27日。南水北上合計淨流出20.98億元人民幣，終止單日流入。
浙江衛視：《中國好聲音》停播 星空華文（6698）一度瀉9.5%。收報58元，跌12.78%。
傳深圳出現「保價」樓盤 發展商承諾「降價補差價」。碧桂園（2007）收報0.81元，升5.19%；龍光地產（3380）收報0.73元，升4.29%；雅居樂（3383）收報0.87元，升2.35%；富力（2777）收報1.01元，升4.12%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，神華（1088）收報22.3元，升0.22%。中生製藥（1177）收報3.04元，升1.33%。中石化（0386）收報4.41元，升0.92%。國藥（1099）收報21.9元，跌0.23%。中芯國際（0981）收報17.68元，跌2.64%。永旺（0984）收報0.79元，無升跌。交行（3328）收報4.42元，升2.31%。華潤燃氣（1193）收報22.6元，跌0.66%。中國中車（1766）收報3.84元，無升跌。恒大汽車（0708）收報1.3元，跌2.26%。東瀛遊（6882）收報0.64元，跌1.54%。花樣年（1777）創上市新低，見0.055元，收報0.065元，無升跌。
合景泰富（1813）盈警料上半年虧損不多於99億人幣。收報0.96元，跌2.04%。
新澳能源（2688）半年核心利潤倒退半成。見52周低63.5元，收報66元，跌15.82%。
恒大物業（6666）上半年多賺43%不派息，手頭現金16.7億人幣。收報0.74元，升1.37%。
寶龍商業（9909）中期盈利升17%，中期息派.15元。收報4.21元，升1.94%。
星島（1105）878萬悉售《巴士的報》三成權益，海外業務收美政府近2000萬元補助。收報0.44元，無升跌。
中信銀行（0998）上半年多賺一成，淨利息收入跌不足1%。收報3.5元，升1.45%。
瑞聲科技（2018）：隨全球手機規格升級，下半年有望改善業務。收報14.96元，跌3.86%。
京信通信（2342）中期多賺24%，中期息增派兩成至1.2仙。收報1.16元，跌4.13%。
建行（0939）：現存按揭減息措施仍等待監管公布，監管亦希望銀行保持穩定。收報4.14元，升0.73%。
網易（9999）第二季淨利潤達82億元人幣按年增56%，季度息按季多13%。收報156.4元，跌4.98%。
恒安國際（1044）純利跌4%，紙巾業務近虧損。收報29.2元，升0.34%。
微博（9898）扭虧為盈，上半年賺1.82億美元，次季賺8139萬美元。收報106.1元，跌0.47%。
康諾亞（2162）獲阿斯利康6300萬美元首付款，中期盈利增逾倍至6382萬人幣。收報49.45元，升1.33%。
小鵬汽車（9868）自動駕駛靈魂人物吳新宙據報轉職英偉達。收報65.45元，跌0.08%。
萬物雲（2602）上半年純利增14%，中期息0.315元。收報27元，升1.89%。
雲音樂（9899）中期轉賺2.9億，不派息。收報68.2元，跌1.8%。
ESR（1821）：內房受壓未影響內地業務發展，借助中日低息配合營運。收報12.22元，升3.21%。
英皇鐘錶珠寶（0887）上半年盈翻倍至1.86億，中期息倍增至每股0.76仙。收報0.184元，跌1.08%。
新奧能源（2688）上半年多賺7%，中期息64仙。見52周低63.5元，收報66元，跌15.82%。
美團（3690）上季經調整利潤升2.7倍，創新高。收報132.7元，跌5.21%。
平安好醫生（1833）中期虧損收窄至2.45億人幣，不派息。收報18.54元，升6.19%。
破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.38元，收報1.38元，升8.66%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.53元，收報2.39元，跌0.42%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.91元，收報8.84元，升4%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.25元，收報4.13元，升2.74%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1042.4元，收報1042.4元，升0.14%；比亞迪電子（0285）創52周高，見33.2元，收報32.9元，無升跌；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.06元，收報10.6元，跌2.75%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.37元，收報0.365元，無升跌；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.115元，收報0.097元，跌15.65%；興紡控股（1968）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升34.53%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見33.2元，收報32.9元，無升跌；。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.42元，收報0.475元，跌3.06%；花樣年（1777）低見0.055元，收報0.065元，無升跌；專業旅運（1235）低見0.134元，收報0.145元，跌4.61%；恒基發展（0097）低見0.202元，收報0.204元，跌3.32%；中電光谷（0798）低見0.265元，收報0.265元，跌5.36%；普匯中金國際（0997）低見0.025元，收報0.025元，跌13.79%；民銀資本（1141）低見0.57元，收報0.8元，升35.59%；華章科技（1673）低見0.34元，收報0.365元，跌2.67%；花樣年控股（1777）低見0.055元，收報0.065元，無升跌；信懇智能（1967）低見0.95元，收報1.01元，跌0.98%。
40隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海發（2866）低見0.84元，收報0.86元，升2.38%；新奧（2688）低見63.5元，收報66元，跌15.82%；新奧能源（2688）低見63.5元，收報66元，跌15.82%；歐化（1711）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；龍源電力（0916）低見5.88元，收報5.97元，跌1.32%；中煤能源（1898）低見5.37元，收報5.46元，跌1.09%；智富資源投資（0007）低見0.14元，收報0.147元，跌6.37%；誼礫控股（0076）低見0.228元，收報0.228元，跌0.87%；復興亞洲（0274）低見0.062元，收報0.068元，跌46.03%；福田實業（0420）低見0.61元，收報0.61元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，智易控股（8100）收報0.25元，升38.89%；民銀資本（1141）創上市新低，見0.57元，收報0.8元，升35.59%；興紡控股（1968）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升34.53%；富通科技（0465）收報0.26元，升25.6%；神話世界（0582）收報0.057元，升23.91%；TAI PING CARPET（0146）收報0.77元，升18.46%；環亞國際醫療集團（1143）收報1.56元，升17.29%；超大現代（0682）收報0.021元，升16.67%；迅捷環球控股（0540）收報0.093元，升14.81%；創聯控股（2371）收報0.024元，升14.29%。
下跌異動股，包括，復興亞洲（0274）見52周低0.062元，收報0.068元，跌46.03%；智欣集團控股（2187）收報4.95元，跌38.51%；華領醫藥－Ｂ（2552）收報2.06元，跌22.26%；百得利控股（6909）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌19.05%；棠記控股（8305）收報0.055元，跌16.67%；瑋俊生物科技（0660）收報0.083元，跌16.16%；新奧（2688）見52周低63.5元，收報66元，跌15.82%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.115元，收報0.097元，跌15.65%；安域亞洲（0645）收報0.103元，跌14.17%。
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