文章日期：2023年8月25日 12:49
今個星期美國公布的採購人經理指數遜於預期，令市場再次憂慮美國經濟出現衰退，道瓊斯工業平均指數走勢反覆向下。從技術走勢上分析，道指期貨跌穿支持位後將有機會進一步下跌更低水平，故此在現水平投資者不宜買入。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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