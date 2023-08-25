今個星期美國公布的採購人經理指數遜於預期，令市場再次憂慮美國經濟出現衰退，道瓊斯工業平均指數走勢反覆向下。從技術走勢上分析，道指期貨跌穿支持位後將有機會進一步下跌更低水平，故此在現水平投資者不宜買入。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。