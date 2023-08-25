今次車位轉讓協議分為四部分，德信服務向德信中國收購分別位於杭州和平德信中心的250個車位、位於杭州銀湖科技園的429個車位、位於杭州嘉悅府的195個車位、位於杭州蕭山區德信空港城的1000個車位，合計1874個，分別涉資5282.5萬元、2145萬元、2126.5萬元及1.2億元。

由於收購協議，德信服務將與德信中國終止車位租售業務代理服務框架協議，而德信服務將可向德信中國收回2.5億元按金。

德信中國指，出售的車位截至去年底未經審核資產淨值約為2.3億元，故交易完成後預期將確認未經審核虧損約3618萬元，但出售目標車位可使集團確認收益並提高現金流周轉率，所得資金將用作集團一般營運資金。

德信服務指，公司一直向於和平德信中心、銀湖科技園及德信空港城建造的物業提供物業

管理服務，該等物業與其高端商業物業管理服務相匹配，因此認為持有該等目標車位將提升管理效率及與集團物業服務業務的協同效應。

同時，收購目標車位就集團而言乃具吸引力的投資機會，可以優惠的價格收購優質資產，使目標車位的價值及租金具有資本增值潛力並可拓擴集團的收入來源。此外，集團亦可從該批車位獲得新租金收入，作為公司穩定現金流及收入來源，對財務狀況長期有行。

對於收購浙江省湖州市酒店一事，德信服務指，交易能為維持集團的競爭力及提升集團的整體盈利能力，公司擬多元化其收入來源並尋求新商機以實現穩定的收益增長。董事會認為，長遠而言收購股權將有利於集團的收入來源，並使集團在酒店管理領域獲得寶貴的經驗及擴大業務範圍。該酒店在2022年除稅後及除稅前虧損分別為2129.8萬元及2839.7萬元。

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