文章日期：2023年8月25日 15:08
滬深三大指數午後續向下，滬指早段最高位見3085點，惟午後反覆偏軟，收市報3064點，跌18點或0.59%，全日成交額為3178億元人民幣（下同）。
深成指午後續走弱，收市報10130點，跌125點或1.23%，全日成交額為4485億元。兩市全日合共成交7663億元。
創板指收市報2040點，跌24點或1.17%。
過去一周，滬指累跌2.17%；深證成指累跌3.14%，創板指累跌3.71%。
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