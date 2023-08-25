文章日期：2023年8月25日 15:32
萬事達卡（MasterCard）（美：MA.N）公布，將於9月22日結束和加密貨幣交易所幣安（Binance）在阿根廷、巴西、哥倫比亞和巴林的四個加密卡項目。幣安卡允許用戶以傳統貨幣進行支付，而資金來源是利用用戶在交易所持有的加密貨幣。
萬事達卡發言人向路透社表示，有關決定不會影響萬事達卡的其他加密卡計劃，但對於結束原因不作評論。萬事達卡目前與包括Gemini等加密貨幣交易所的合作夥伴關係。
幣安正面臨法律和監管挑戰。美國監管機構於6月起訴該加密貨幣交易所及其創辦人兼首席執行官趙長鵬，指控他的運營「欺騙網絡」幣安表示將作抗辯。萬事達卡的加密貨幣和區塊鍊主管 Raj Dhamodharan曾於4月向路透社透露，正在尋求與加密貨幣公司建立更多合作夥伴關係。
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