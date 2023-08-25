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內房財困︱中原：未收回佣金額巨大 無力為員工提前墊付 但不會退出內地市場

早前有傳深圳中原遭內地多間內地發展商拖欠逾10億元人民幣佣金。中原地產在官方微博表示，現時未收回的佣金數額巨大，不具備為員工提前墊付的能力。

中原地產回應稱，銷售類員工工資結構為「固定工資+佣金」。目前，深圳中原2023年7月份及此前時間段的固定工資均已發放完畢，並且無任何延期發放情況，深圳中原公司實際回款的部分佣金亦發放至2023年7月份。深圳中原不存在任何惡意拖欠佣金的情況，只要符合發放條件的佣金均會及時足額發放。所有工資及佣金發放情況、銀行對帳單等發放憑證，均已提供給相關勞動監察部門。

對於網絡流傳所涉及的佣金，該公司稱，由於開發商、代理商爆雷等原因，深圳中原尚未收回佣金，員工佣金並未達到結算條件。無論行業慣例還是按照勞動合同的明確約定，佣金均須於深圳中原收到開發商、代理商的銷售佣金後次月發放，公司在收回佣金進行核算後，不論員工是否離職，凡是符合佣金結算條件的，均會予以支付，而目前未收回的開發商、代理商佣金數額巨大，中原地產不具備為員工提前墊付的能力。

該公司指，公司理解員工訴求，目前正積極通過各種渠道維護公司的合法權益和員工的合法權益，為解決目前深圳中原員工存在的實際困難，中原特批了一定金額的特困撫恤專項基金，以幫助生活有切實困難的員工解決眼前難題，幫扶的金額及審批與相關同事未結佣金數額無關。

惟該公司強調，從未打算退出中國內地市場。中原地產起源於香港，紮根在內地。內地市場是中原地產業務的重要組成部分，雖然房地產行業目前面臨前所未有的困境，但中原地產深耕於行業四十五載，已有足夠的經驗與信心應對行業周期。

中原表示，現時各城市公司均正常有序經營。截至七月，中原地產在64個城市設有分公司及網點，目前所有公司業務均在正常開展中。

 

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