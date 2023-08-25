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傳言、政策、大行唱淡 恒指全日最低收跌255點 南水流出 大市、北水流入減兩成

市場傳言、真政策、大行唱淡，好淡消息滿天飛，不過對市場而言無太大利好刺激，人民幣續貶值、南水又再轉出，恒指午後續受壓並以全日低位收，新世界（0017）股價繼續跌。

先講傳言部分，今早有傳人行限制內銀「債券通」投資，冀暫停資本外流、支持人民幣匯價，不過人民幣於消息公布後持續貶值，而其後有內媒稱有關限制消息不實，在岸價貶值幅度更勝今早。此外，在內地收市後，路透社稱內地擬減印花稅，內地股市表現要待下周才知曉，不過，港股午後跌穿今早低位，內地若減印花稅，稅率將進一步低過香港，港股於消息公布後續受壓。

政策方面發布購買首套房貸款「認房不認貸」政策、財政部延續換樓所得稅退稅政策，滬深300指數一度倒升，收市轉跌0.38%，恒指跌幅亦曾收窄至74點，市場認為措施雖積極，但樓市仍需時間恢復，內房股升幅收窄。

仲量聯行首席經濟學家兼大中華區研究主管龐溟說，這項政策肯定是積極的，有利於住房需求。但就其對房地產市場的影響而言，在房價螺旋式下跌的情況下，需要更多的時間來恢復信心和情緒。目前還沒有處於轉折點。

上述消息以外，高盛、大摩今早再唱淡A股港股，加上聯儲局官員隔晚稱不排除續加息，均引致今早大市隨外圍低開後偏軟。昨日終止13日連續流出的南水，今日再轉流出。大市、北水淨流入均減少近兩成，24隻雙櫃台股總成交更跌至佔大市的0.1%。三大指數按周上升，升幅為1個月最大。

恒指今早低開174點，高位跌74點，低位跌255點，高低波幅181點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為25.17%，下跌為36.07%，無升跌為38.74%。

恒指收市跌255點或1.4%，報17956點，大市成交金額813億元，較上日減少19.85%，是8月10日810.87億元成交後最少；國指跌92點或1.48%，報6175點。恒生科技指數收報4058點，跌2.38%。

藍籌股成交金額390.45億元，佔大市成交48.02%；科指成份股成交金額218.88億元，佔大市成交26.92%；國指成份股成交金額330.38億元，佔大市成交40.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.71%，至94.44億元，佔大市成交11.75%。牛熊證成交金額36.6億元，減少26.4%；窩輪成交金額57.84億元，減少9.13%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。中國銀行（3988）、平保（2318）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，51隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.35%，收報8.47元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌16.2%，收報65.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報18.44元，升5.61%；跌幅最大的是網易（9999）收報153.5元，跌6.74%。

恒指跌穿10天線(18139.02點)。科指跌穿10天線(4082.93點)，下試100天線(4050.17點)。

北水南下合計淨流入33.86億元，較上日減少23.85%，連續第5日流入，累計流入212.53億元，對上一次連續5日淨流入是4月27日。南水北上合計淨流出24.01億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.4%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.02%。收市價是8月23日後收市新低。

科指曾跌最多2.48%，是8月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.76%。收市價是8月23日後收市新低，當日報4008.86點。

國指曾跌最多1.48%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.13%。收市價是8月23日後收市新低，當日報6117.27點。

一周表現

恒指本周累升0.03%或5點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為4.41%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升19.13%，其次為藥明生物（2269）及安踏（2020），分別升10.74%及10.49%。而表現最差的是新奧（2688），累跌20.84%，其次為舜宇（2382）及李寧（2331），分別跌5.6%及5.12%。

國指本周累升0.46%或28點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為6.13%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升19.13%，其次為安踏（2020）及聯想（0992），分別升10.49%及10.29%。而表現最差的是新奧能源（2688），累跌20.84%，其次為舜宇（2382）及李寧（2331），分別跌5.6%及5.12%。

科指本周累升1.29%或51點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為8.83%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升11.17%，其次為聯想（0992）及小鵬（9868），分別升10.29%及6.72%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌7.74%，其次為舜宇（2382）及蔚來（9866），分別跌5.6%及4.95%。

午後消息股表現

三部門落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策。財政部延續換樓所得稅退稅政策。傳深圳出現「保價」樓盤 發展商承諾「降價補差價」。中海外（0688）收報15.66元，升1.16%；龍湖（0960）收報16.44元，升1.73%；華潤置地（1109）收報31.85元，升0.16%；碧桂園（2007）收報0.81元，升5.19%。非藍籌內房方面，禹洲（1628）收報0.159元，升4.61%；富力（2777）收報1.02元，升5.15%；中國新城鎮（1278）收報0.074元，升12.12%。

新世界（0017）否認「明股實債」抵押傳聞　懷疑有人意圖影響股價。收報16.32元，跌5.77%。

德信服務（2215）斥3億元向德信中國購杭州1874個車位及湖州酒店。收報2.55元，無升跌。

匯德收購（7841）虧損擴大 不派息 未選定SPAC併購目標。無成交。

都市麗人（2298）中期盈利升1.6倍 不派息。收報0.355元，跌4.05%。

永達汽車（3669）上半年盈利倒退近四成 中期息0.105元人幣。收報3.32元，升6.41%。

今早及隔晚消息股表現

浙江衛視：《中國好聲音》停播 星空華文（6698）一度瀉9.5%。收報54.6元，跌17.89%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，神華（1088）收報22.15元，跌0.45%。中生製藥（1177）收報3.01元，升0.33%。中石化（0386）收報4.37元，無升跌。國藥（1099）收報21.85元，跌0.46%。中芯國際（0981）收報17.76元，跌2.2%。永旺（0984）收報0.79元，無升跌。交行（3328）收報4.37元，升1.16%。華潤燃氣（1193）收報22.35元，跌1.76%。中國中車（1766）收報3.8元，跌1.04%。恒大汽車（0708）收報1.29元，跌3.01%。東瀛遊（6882）收報0.64元，跌1.54%。花樣年（1777）創上市新低，見0.055元，收報0.067元，升3.08%。

合景泰富（1813）盈警料上半年虧損不多於99億人幣。收報0.94元，跌4.08%。

新澳能源（2688）半年核心利潤倒退半成。見52周低63.5元，收報65.7元，跌16.2%。

恒大物業（6666）上半年多賺43%不派息，手頭現金16.7億人幣。收報0.69元，跌5.48%。

寶龍商業（9909）中期盈利升17%，中期息派.15元。收報4.18元，升1.21%。

星島（1105）878萬悉售《巴士的報》三成權益，海外業務收美政府近2000萬元補助。收報0.435元，跌1.14%。

中信銀行（0998）上半年多賺一成，淨利息收入跌不足1%。收報3.48元，升0.87%。

瑞聲科技（2018）：隨全球手機規格升級，下半年有望改善業務。收報15.02元，跌3.47%。

京信通信（2342）中期多賺24%，中期息增派兩成至1.2仙。收報1.17元，跌3.31%。

建行（0939）：現存按揭減息措施仍等待監管公布，監管亦希望銀行保持穩定。收報4.1元，跌0.24%。

網易（9999）第二季淨利潤達82億元人幣按年增56%，季度息按季多13%。收報153.5元，跌6.74%。

恒安國際（1044）純利跌4%，紙巾業務近虧損。收報29.45元，升1.2%。

微博（9898）扭虧為盈，上半年賺1.82億美元，次季賺8139萬美元。收報106.5元，跌0.09%。

康諾亞（2162）獲阿斯利康6300萬美元首付款，中期盈利增逾倍至6382萬人幣。收報50元，升2.46%。

小鵬汽車（9868）自動駕駛靈魂人物吳新宙據報轉職英偉達。收報65.1元，跌0.61%。

萬物雲（2602）上半年純利增14%，中期息0.315元。收報27.1元，升2.26%。

雲音樂（9899）中期轉賺2.9億，不派息。收報70元，升0.79%。

ESR（1821）：內房受壓未影響內地業務發展，借助中日低息配合營運。收報12.1元，升2.2%。

英皇鐘錶珠寶（0887）上半年盈翻倍至1.86億，中期息倍增至每股0.76仙。收報0.191元，升2.69%。

新奧能源（2688）上半年多賺7%，中期息64仙。見52周低63.5元，收報65.7元，跌16.2%。

美團（3690）上季經調整利潤升2.7倍，創新高。收報132.2元，跌5.57%。

平安好醫生（1833）中期虧損收窄至2.45億人幣，不派息。收報18.44元，升5.61%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.38元，收報1.34元，升5.51%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.53元，收報2.43元，升1.25%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.99元，收報8.99元，升5.76%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.34元，收報4.28元，升6.47%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8500.4元，收報8499.8元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1042.4元，收報1042.4元，升0.14%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1083.05元，收報1083.05元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.55元，收報161.55元，升0.03%；比亞迪電子（0285）創52周高，見33.2元，收報32.85元，跌0.15%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，跌1.96%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.06元，收報10.6元，跌2.75%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.82元，收報0.82元，升6.49%；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升1.79%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.37元，收報0.365元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見33.2元，收報32.85元，跌0.15%；。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.42元，收報0.45元，跌8.16%；融信服務（2207）低見1.38元，收報1.38元，跌12.1%；遠洋服務（6677）低見0.98元，收報0.98元，跌3.92%；SOHO中國（0410）低見0.97元，收報0.97元，跌3%；花樣年（1777）低見0.055元，收報0.067元，升3.08%；專業旅運（1235）低見0.134元，收報0.146元，跌3.95%；原生態牧業（1431）低見0.111元，收報0.113元，跌5.83%；恒基發展（0097）低見0.202元，收報0.205元，跌2.84%；富陽（0352）低見0.166元，收報0.167元，跌13.92%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.97元，收報0.97元，跌3%。

90隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.84元，收報0.85元，升1.19%；港鐵（0066）低見31.8元，收報31.9元，跌0.62%；新奧（2688）低見63.5元，收報65.7元，跌16.2%；新奧能源（2688）低見63.5元，收報65.7元，跌16.2%；歐化（1711）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；優品360（2360）低見1.79元，收報1.85元，跌0.54%；龍源電力（0916）低見5.88元，收報6.05元，無升跌；中煤能源（1898）低見5.35元，收報5.36元，跌2.9%；智富資源投資（0007）低見0.14元，收報0.147元，跌6.37%。

異動股

上升異動股，包括，Ｆ８企業（8347）收報0.32元，升68.42%；博駿教育（1758）收報0.157元，升44.04%；維亮控股（8612）收報0.148元，升37.04%；偉能集團（1608）收報0.41元，升36.67%；中油潔能控股（1759）收報0.55元，升35.8%；民銀資本（1141）創上市新低，見0.57元，收報0.76元，升28.81%；智易控股（8100）收報0.227元，升26.11%；富通科技（0465）收報0.26元，升25.6%；神話世界（0582）收報0.057元，升23.91%；創聯控股（2371）收報0.026元，升23.81%；壹照明（8222）收報0.047元，升23.68%。

下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）收報5.18元，跌35.65%；復興亞洲（0274）見52周低0.062元，收報0.082元，跌34.92%；華領醫藥－Ｂ（2552）收報2.04元，跌23.02%；金輪天地控股（1232）創上市新低，見0.046元，收報0.047元，跌21.67%；新達控股（8471）收報0.103元，跌20.77%；星空華文（6698）收報54.6元，跌17.89%；浙江永安（8211）收報0.05元，跌16.67%；寶聯控股（8201）收報0.056元，跌16.42%；新奧（2688）見52周低63.5元，收報65.7元，跌16.2%。

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