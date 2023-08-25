期內收入152.8億元，升0.5%， 其中創新藥收入38.6億元，升10.9%，佔總收入比重升2. 4個百分點，至25.3%。

該集團指，其中第二季經調整盈利9.6億元，升20.7%， 收入更升30%，至86.3億元。

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該集團中期研發開支26億元，上升15%，佔收入約17%，而在 研產品127個，其中抗腫瘤用藥60個、肝病用藥10個。