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中國生物製藥中期盈利跌35% 派息2港仙

中國生物製藥（01177）公布中期純利約12.6億元（人民幣，下同），按年跌34.5%，派中期股息每股2港仙。至於調整因應佔聯營公司及一家合營公司盈利及虧損，若干資產及負債公允價值變動及一次性調整減值的非《香港財務報表準則》經調整盈利14.8億元，升1.2%。

期內收入152.8億元，升0.5%，其中創新藥收入38.6億元，升10.9%，佔總收入比重升2.4個百分點，至25.3%。

該集團指，其中第二季經調整盈利9.6億元，升20.7%，收入更升30%，至86.3億元。

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該集團中期研發開支26億元，上升15%，佔收入約17%，而在研產品127個，其中抗腫瘤用藥60個、肝病用藥10個。