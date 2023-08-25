該集團指收益升28.8%，至約15.7億元，毛利升31%， 至11.5億元，加上控制成本而錄盈利。隨著本港於去年底大幅解 除防疫措施，香港市民漸漸回復外出用餐的常態，餐飲業市場氣氛逐步回暖。

於6月底，餐廳網絡共207間分店，比去年底少2間， 但在7月新增6新店，餐廳網絡於7月底共213間， 當中港澳佔163間。

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