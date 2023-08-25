moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太興中期轉虧為賺4530萬元 派息3.4仙增36%

太興集團（6811）公布中期轉虧為盈，純利4530萬元，去年同期虧損5250萬元，派中期股息3.4仙，增加36%。

該集團指收益升28.8%，至約15.7億元，毛利升31%，至11.5億元，加上控制成本而錄盈利。隨著本港於去年底大幅解除防疫措施，香港市民漸漸回復外出用餐的常態，餐飲業市場氣氛逐步回暖。

於6月底，餐廳網絡共207間分店，比去年底少2間，但在7月新增6新店，餐廳網絡於7月底共213間，當中港澳佔163間。

其他報道

中國生物製藥中期盈利跌35% 派息2港仙

永旺中期虧損收窄至7819.4萬元 息2仙

全日沽空金額減7% 比率升至19% 盈富沽空比率增至74%

交通銀行半年多賺4.5%至460億人幣

傳言、政策、大行唱淡 恒指全日最低收跌255點 南水流出 大市、北水流入減兩成

內房財困︱中原：未收回佣金額巨大 無力為員工提前墊付 但不會退出內地市場

金管局「金融科技推廣計劃」 聚焦財富、保險及綠色科技

李嘉誠基金會捐1億元人民幣 支持建潮州市人民醫院綜合樓

內地據報擬減印花稅最多50%

萬事達卡結束和幣安4國加密卡項目

新世界否認「明股實債」抵押傳聞　懷疑有人意圖影響股價

滬深三大指數全日低收 滬指本周累跌2.2%

內媒：暫停資本外流消息不屬實

財政部：延續換樓所得稅退稅政策

債價大跌抵押資產傳言夾擊 新世界股價午後曾挫7%

中證監據報在港會晤環球資產管理公司 冀阻止外資繼續流出中國市場

三部門落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策

匯德收購虧損擴大 不派息 未選定SPAC併購目標

都市麗人中期盈利升1.6倍 不派息

半日沽空金額80億 減1% 盈富沽空增41%

富途第二季經調整淨利潤增73%