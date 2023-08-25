文章日期：2023年8月25日 17:14
太興集團（6811）公布中期轉虧為盈，純利4530萬元，去年同期虧損5250萬元，派中期股息3.4仙，增加36%。
該集團指收益升28.8%，至約15.7億元，毛利升31%，至11.5億元，加上控制成本而錄盈利。隨著本港於去年底大幅解除防疫措施，香港市民漸漸回復外出用餐的常態，餐飲業市場氣氛逐步回暖。
於6月底，餐廳網絡共207間分店，比去年底少2間，但在7月新增6新店，餐廳網絡於7月底共213間，當中港澳佔163間。
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