越秀地產（0123）公布，上半年多賺27.5%至21.8億元人民幣（下同），核心淨利潤按年增0.8%至21.5%，每股盈利為0.6345元，派中期股息每股0.232港元，按年跌27.3%，但派息維持佔核心淨利潤的4成。
作為國企內房，越秀地產上半年銷售逆市擴長，首七個月累計合約銷售已達921億元，已完成全年目標1320億元的七成。集團表明維持此目標，今年可供銷售貨值約2400億元，有信心超額完成目標。
集團董事長林昭遠指出，首七月已完成七成目標，公司壓力不大下，就不需要用太猛的措施，主要保現金流穩定，加大市場研判，保價保量。
集團又預期，下半年調控政策將圍繞「因城施策」持續寬松，支持居民自住及改善性合理購房需求，保持房地產市場的良性恢復和健康發展。下半年隨著調控政策的持續寬松和市場信心、購房預期的逐步恢復，房地產市場將筑底企穩，全年市場規模和房價將大致保持穩定，城市、市場和房企分化進一步加劇。核心一線和重要二線城市及華東地區、大灣區資源集聚優勢明顯，市場支撐度高、潛力大。
至於融資環境方面，下半年行業的融資環境仍將持續分化，房企獲取融資的渠道和能力差異較大，穩健優質房企在資金獲取成本和融資多元化方面具競爭優勢。
同時下半年政府會加大土地供應，土地市場表現仍會持續分化，一線及二線重點城市土地市場仍將競爭激烈，三、四線城市土地市場表現依然疲弱。
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