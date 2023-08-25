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議員李惟宏倡下調股票印花稅 向市場釋放信心

宏觀經濟不穩定，市場氣氛低迷，立法會議員金融服務界李惟宏表示，港府應從短﹑中及長期考慮增加本港市場吸引力和競爭力。短期方面，他建議未來6個月至1年暫時豁免或減少股票印花稅，以刺激交投量。他說：「未必即刻解決所有問題，令交投增加幾十倍，但最主要是該措施可即時實行且短期內可激活市場」。

李惟宏認為，長期而言，股票印花稅一定要減，且愈低愈好。他理解港府要顧及財務收入，例如過去較大的的防疫措施開支﹑樓市氣氛低迷等因素影響財政狀况，但強調港府平衡稅收之餘，也要顧及香港作為國際金融中心的競爭力。他續指，下調股票印花稅已是市場共識，有不少專業團隊也要求降低稅率。若港府願意減稅，將有助提振市場信心，並向業界釋放誠意。同時，他建議港府可將三隧證券化，既增加收入來源，亦為投資者提供更多元化的固定收益產品。

對於今年施政報告，李惟宏期望，報告中落實投資移民計劃細節，以吸引更多人才和資金來港，並簡化申請流程，為其提供更良好體驗；另改革創業板（GEM），在透明度高的監管下，吸引更多金融服務行業及專業服務來港，從而刺激實體經濟。

談及港交所交易時段，他認為加長時段未必有利交投，但要視乎產品特性，例如期貨市場，延長交易時間可與芝加哥市場等國際市場接軌，增加競爭力。至於惡劣天氣會否繼續開放交易，他指有關安排涉及不同持份者，包括銀行﹑交易所﹑券商等；即使落實該措施，相信不會涉及IPO，僅限於證股﹑ETF等核心交易。

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