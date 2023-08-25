該行收入1784.7億元，跌0.3%， 當中淨利息收入1089億元，同比增長1.21%; 非利息淨收入694.69億元，同比減少2.68%。 至於投資利息收入391.9億元，同比增長26.36%; 投資年化平均收益率3.25%，同比下降1個基點， 主要是受市場利率下行影響。

該行信用減值損失310.59億元，同比下降25.12%， 當中貸款和墊款信用減值損失272.91億元，同比增加44. 96億元，主要是受貸款規模增加及個別房地產客戶風險變化影響， 但金融投資及表外預期信用減值損失均下跌而抵銷影響。

於6月底，該行不良貸款比率0.95%，下跌0.01個百分點， 資本充足比率17.09%，下跌0.68個百分點。

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