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交行：碧桂園遠洋佔其業務餘額很小 房企貸款風險持續可控

內房債券違約問題近月擴大，交通銀行（3328）首席風險官劉建軍表示，碧桂園（2007）在交行的業務餘額佔比非常小，項目貸款正常，而遠洋集團（3377）在交行佔比亦非常小，除了涉及房地產和物流版塊外，還款付息大部分正常。除了個別房地產項目出現問題，該行總體資產質量可控。

截至上半年底，房地產企業的不良貸款率，按年上升1.49個百分點至3.39%，全行不良貸款率按年下跌0.11個百分點至1.35%。劉建軍表示，部分高槓桿、高周轉的房地產企業仍在風險出清，相關風險防控仍然較為嚴峻。

劉建軍指，該行已在房地產發展策略、授信、現有客戶風險排查採取因城因戶施策，目前他們房企貸款結構較佳，其信貸資產主要集中在長三角、京津冀、粵港澳等有產業支持、人口集中的核心城市。雖然房地產企業資金緊張，銷售改善非能立即改變，不過隨金融16條等政策落實，加上其業務策略，認為房企相關風險可繼續可控。他又指部分製造業和房地產企業因流動性緊張，出現大額信貸逾期，大部分貸款已計入不良貸款，認為不良貸款已反映相關風險。

城投企業債務也是市場對內銀關注焦點，劉建軍表示雖然部分經濟薄弱、負債較重的地方政府的融資主體出現風險暴露，不過從全國整體及該行情況來看，城投貸款和地方政府相關貸款沒有出現明顯的資產質量惡化。他又指該行按商業原則進行此類業務，保持穩健審慎的風險偏好，客戶資產質量風險總體可控。

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