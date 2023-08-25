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兗礦能源中期純利103億人幣跌44%

兗礦能源（1171）公布中期業績，純利約103.2億元（人民幣·下同），跌44%，每股盈利2.08元。

該集團收入654億元，跌13%，其中煤炭業務銷售收入514.66億元，同比減少16%。至於毛利232.6億元，跌約35.6%，

該集團指，期內商品煤銷量跌3.2%，至5135萬噸，產量也跌2.8%，至4932萬噸，但化工產品銷量和發電量分升14.7%和11%。至於下半年力爭全年化工產品產量同比提升10%以上，高端化工產品佔比達到20%。

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