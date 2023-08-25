集團中期核心業務收益為36.3億元，按年增22.3%。當中物業銷售佔5.87億元，按年增8.7%﹔酒店分部收益佔22.5億元，按年增41.4%﹔冠君產業信託管理費收入及分派收入分別為1.71億元及3.82億元，分別按年增1.1%及跌11.3%等。

上半年淨負債比率為35.6%，按年跌1.3個百分點。集團截至六月底止的現金、銀行存款及未動用的信貸總額154.8億元，未償還總借貸一年內到期佔59.8%。集團上半年財務成本上升 97.2%至1.88億元，主要由於利率上升所致。另一方面，利息收入上升340.6%至8240萬港元，緩解了借貸成本上升的部分影響。

另外，集團的合營公司採取了法律行動並成功向早前的大連項目買方追討了部分逾期對價，收回現金，令應佔合營公司業績增加至9400萬港元。

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