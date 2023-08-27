中證監指，在充分考慮市場關切，認真研究評估股份減持制度，現就進一步規範相關方減持行為，包括上市公司存在破發、破凈情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均凈利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。

控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。

同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。證監會正在抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，加大對違規減持行為的打擊力度。

此外，內地交易所上交所、深交所、北交所發布通知，經中國證監會批準，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。

此調整將自2023年9月8日收市後實施，調整同時適用於新開倉合約及存量合約，投資者不必了結存量合約即可適用新的保證金比例。證券公司可綜合評估不同客戶徵信及履約情況等，合理確定客戶的融資保證金比例。投資者應當繼續秉持理性投資理念，根據自身風險承受能力，合理運用融資融券工具。證監會將督促證券公司切實加強風險管理，做好投資者服務，保護投資者合法權益。