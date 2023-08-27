集團中期營業收入按年跌1.1%至1.594萬億元，毛利率為7.2%，按年跌1.9個百分點，營業收入下跌主要歸因於原油、成品油、化工產品等主要石油石化產品價格下降以及化工產品銷量減少；公司成品油、天然氣經營量大幅增加，部分抵銷了上述影響。

集團上半年經營收益537億元，按年降低14.7%，主要歸因於化工產品市場需求低迷，化工業務毛利同比大幅下降；石腦油、石油焦、LPG等部分煉油產品毛利大幅收窄，盈利下降，同時，國際原油價格震盪下行導致原油、成品油庫存損失。

主營業務按行業計的表現，勘探及開發上半年收入按年跌8.4%至1448.63億元，毛利率跌0.1個百分點至23.8%﹔煉油上半年收入按年跌5.9%至7295.57億元，毛利率2.4%，按年跌2.3個百分點﹔營銷及分銷上半年收入按年增10%至8713.48億元，毛利率按年跌0.5個百分點至5.7%﹔化工上半年收入按年跌12.2%至244.億元，毛利率為1.6%，按年跌1.5個百分點﹔本部及其他上半年收入為8105.18億元，按按年跌11.2%，毛利率1.3%，按年跌1.8個百分點。