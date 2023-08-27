中國恒大上半年經營性虧損173.8億元，非經營性虧損，即包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損150.3億元，所得稅開支68.4億元，淨虧損合計人民幣392.5億元。截至六月底止，中國恒大現金及現金等價物以及受限制現金總額為133.8億元。另有348.7億現金已納入統一監管賬戶，計入其他應收款項。

上半年收入為1281.8億元，毛利為98億元，毛利率為7.64%，按年跌0.32個百分點。集團上半年銷售及營銷成本按年增30.4%至30.7億元，主要由於期內業務量上升導致銷售及營銷費用增加。期內其他虧損為121.5億元。是由於法務訴訟有關的虧損、土地被收回有關的虧損、股權處置的虧損及其他虧損。

截至今年六月底，公司目標金額3,000萬以上未決訴訟案件數量共計2,229件，總額累計約5,349.92億元。

截至今年六月底，中國恒大擁有土地儲備1.9億平方米，集團還參與舊改項目78個，其中大灣區55個（ 深圳34個），其他城市23個。去年同期，集團擁有的土儲為2.3億平方米，參與舊改項目87個，其中大灣區62個（ 深圳38個），其他城市25個。

此外，集團指上半年錄得匯兌損失41.4億元，是由於隨著人民幣匯兌制度日趨以市場為本 ，人民幣匯率將持續雙 向波動所致，而期內人民幣兌美元及港元貶值，集團借款中有26.3%以美元及港元計值。

集團截至上半年員工按年減少3345人，餘10.9萬人，總僱員成本為27.8億元。

恒大指，展望未來將堅決承擔起自救化險的主體責任，扎實做好保交樓各項具體工作；做好汽車、物業服務等板塊的持續經營，積極引入優質資源、提升發展內生動能；加快推動境外債重組等工作，保障各類債權人的長期利益；不斷提升內部風控、管理效能，穩定團隊，穩步推進日常運營。