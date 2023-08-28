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比亞迪電子158億人民幣收購智能手機零件業務

比亞迪電子（0285）公布，與賣方訂立收購框架協議，以約158億元人民幣收購捷普電路（新加坡）有限公司(下稱目標公司)的100%股權。

目標公司為一家新註冊成立的公司，概無從事任何商業活動，目標公司將於完成重組後擁有目標業務。目標業務主要包括位於成都、無錫的產品生產製造業務，其中包括現有客戶的零部件生產製造業務，此類活動由賣方及其聯屬公司進行。

董事會認為，收購事項將拓展集團的客戶與產品邊界，拓寬智能手機零部件業務，大幅改善集團客戶與產品結構，進一步抓住市場發展機遇，增加核心器件產品的戰略性佈局，助推集團產業升級，邁入新一輪的高速成長周期。在提高集團產品市場佔有率的同時，與公司現有產品有效協同，提升集團的整體競爭力，保持長期可持續發展，為客戶及股東創造價值。

目標公司為一家於新加坡註冊成立的私人公司，其為Jabil Inc.的附屬公司，Jabil Inc.

為一家於紐約證券交易所上市的公司，為一家製造解決方案供應商，在30個國家的100個地點擁有超過250,000名員工。Jabil Inc.的主要業務包括電子製造服務(EMS)和消費行業的設計工程、製造及供應鏈服務；以及材料技術服務（塑膠、金屬、自動化及模具）。Jabil Inc.為世界領先品牌提供強大深厚的終端市場經驗、技術和設計能力、製造專有知識、供應鏈洞察力及全球產品管理專業知識。

 

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