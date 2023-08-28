個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報319.66元；阿里巴巴（9988）升0.66%，折合報88.07元；美團（3690）升0.25%，折合報132.53元；匯控（0005）升0.77%，折合報58.85元；建行（0939）跌0.61%，折合報4.08元。

道期現升0.098%；標期現升0.03%；納期現升0.03%。日本東證指數現升0.89%；韓國KOSPI指數現升0.69%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.43%。

VIX指數隔晚跌8.83%或1.52點，報15.68點。

紐油現升0.3%或0.23美元，報80.07美元；布油現升0.23%或0.2美元，報84.68美元；金價現升0.07%或1.53美元，報1916.49美元；LME 銅期貨隔晚跌0.04%或4美元，報8355.5美元。美國10年期債息現升0.42%或0.0178厘，報4.2532厘。

今日焦點股份可留意：

小鵬（9868）向滴滴配股，收購智能汽車開發業務資產。

比亞迪電子（0285）158億人民幣收購，拓寬智能手機零件業務。

多間公司最快今日公布業績，包括，比亞迪（1211）、中海外（0688）、商湯（0020）、雅生活服務（3319）、康希諾生物（6185）、中國交通建設（1800）、建滔積層板（1888）、建滔集團（0148）、叙福樓（1978）、富力（2777）等。

A股印花税減半，港交所（0388）相應調整滬深股通交易稅收。

中國恒大（3333）中期虧損330億元，負債2.39萬億元。今復牌。

中石化（0386）半年少賺兩成，派中期息每股0.145人幣。

中證監階段性收緊IPO，放寬房企再融資限制。

深控（0604）分拆深業物業，遞表申來港上市。

有線寬頻（1097）中期虧損收窄至1.9億元。

中國神華（1088）半年少賺13%。

星空華文（6698）全力支持浙江衛視停播《中國好聲音》決定。

廣汽集團（2238）半年盈利跌51%，中期息削16%派0.05元人幣。

鷹君（0041）上半年核心盈利升1.1倍，中期息增12%至0.37元。

兗礦能源（1171）中期純利103億人幣跌44%。

穆迪調低龍湖（0960）評級至Baa3，或再下調。

招商銀行（3968）中期純利758億人幣升9%。

中芯（0981）上半年少賺三成，不派中期息。

安樂工程（1977）上半年盈利飇升3倍至2.4億，中期息8.52仙。

華潤燃氣（1193）中期純利按年升16.4%，派中期息15仙。

浙江零跑（9863）半年虧損收窄至22.76億人幣，不派息。

光大控股（0165）中期扭虧為盈，賺3.1億元，息15仙。

越秀地產（0123）上半年多賺27.5%，派中期息0.232港元。

太興（6811）中期轉虧為賺4530萬元，派息3.4仙增36%。

中國生物製藥（1177）中期盈利跌35%，派息2港仙。

永旺（0984）中期虧損收窄至7819.4萬元，息2仙。

交通銀行（3328）半年多賺4.5%至460億人幣。

其他報道

小鵬向滴滴配股 收購智能汽車開發業務資產

比亞迪電子158億人民幣收購 拓寬智能手機零件業務

北水增持碧桂園 減持國美