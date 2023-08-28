恒指今早高開562點或3.14%，報18519點，大市成交金額28億元；國指今早高開232點或3.77%，報6407點。恒生科技指數開市報4257點，升4.88%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為21.47%，下跌為1.35%，無升跌為77.17%。