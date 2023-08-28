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恒指高開562點 科指升4.8% 小鵬升14% 恒大跌86%

恒指今早高開562點或3.14%，報18519點，大市成交金額28億元；國指今早高開232點或3.77%，報6407點。恒生科技指數開市報4257點，升4.88%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為21.47%，下跌為1.35%，無升跌為77.17%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。煤氣（0003）、東方海外（0316）、九龍倉置業（1997）拖累大市。

藍籌76隻升，2隻下跌，2隻無升跌。碧桂園（2007）升14.81%，報0.93元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌0.17%，報115.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報74.3元，升14.13%；升幅最細的是舜宇（2382）開市報62.8元，升2.11%。

恒指升穿10天線(18113.57點)，上試20天線(18734.48點)。科指升穿10天線(4087.81點)、20天線(4240.78點)、50天線(4151.74點)。

小鵬（9868）向滴滴配股，收購智能汽車開發業務資產。開市報74.3元，升14.13%。

比亞迪電子（0285）158億人民幣收購，拓寬智能手機零件業務。創52周高，見33.6元，開市報33.6元，升2.28%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報232.8元，升4.11%。中海外（0688）開市報16.26元，升3.83%。商湯（0020）開市報1.58元，升3.27%。雅生活服務（3319）開市報5.15元，升6.19%。康希諾生物（6185）開市報25.5元，升6.47%。中國交通建設（1800）開市報3.83元，升3.51%。建滔積層板（1888）開市報6.31元，跌0.16%。建滔集團（0148）開市報17.28元，升0.12%。叙福樓（1978）無成交，報1.1元。富力（2777）開市報1.1元，升7.84%。

A股印花税減半，港交所（0388）相應調整滬深股通交易稅收。開市報308.2元，升7.16%。

中國恒大（3333）中期虧損330億元，負債2.39萬億元。今復牌。創上市新低，見0.22元，開市報0.22元，跌86.67%。

中石化（0386）半年少賺兩成，派中期息每股0.145人幣。開市報4.45元，升1.83%。

深控（0604）分拆深業物業，遞表申來港上市。開市報1.41元，升1.44%。

有線寬頻（1097）中期虧損收窄至1.9億元。無成交，報0.043元。

中國神華（1088）半年少賺13%。開市報22.8元，升2.93%。

星空華文（6698）全力支持浙江衛視停播《中國好聲音》決定。開市報55元，升0.73%。

廣汽集團（2238）半年盈利跌51%，中期息削16%派0.05元人幣。開市報4.24元，升2.91%。

鷹君（0041）上半年核心盈利升1.1倍，中期息增12%至0.37元。無成交，報14.08元。

兗礦能源（1171）中期純利103億人幣跌44%。開市報11.5元，升3.23%。

穆迪調低龍湖（0960）評級至Baa3，或再下調。開市報17.9元，升8.88%。

招商銀行（3968）中期純利758億人幣升9%。開市報32.35元，升5.2%。

中芯（0981）上半年少賺三成，不派中期息。開市報18.4元，升3.6%。

安樂工程（1977）上半年盈利飇升3倍至2.4億，中期息8.52仙。無成交，報1.4元。

華潤燃氣（1193）中期純利按年升16.4%，派中期息15仙。開市報23.4元，升4.7%。

浙江零跑（9863）半年虧損收窄至22.76億人幣，不派息。開市報38.8元，升1.17%。

光大控股（0165）中期扭虧為盈，賺3.1億元，息15仙。開市報4.79元，升6.92%。

越秀地產（0123）上半年多賺27.5%，派中期息0.232港元。開市報9.65元，升4.32%。

太興（6811）中期轉虧為賺4530萬元，派息3.4仙增36%。開市報0.97元，升2.11%。

中國生物製藥（1177）中期盈利跌35%，派息2港仙。開市報3.1元，升2.99%。

永旺（0984）中期虧損收窄至7819.4萬元，息2仙。無成交，報0.79元。

交通銀行（3328）半年多賺4.5%至460億人幣。開市報4.43元，升1.37%。

破頂股表現

破頂股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見33.6元，開市報33.6元，升2.28%；新創建集團（0659）創52周高，見9元，開市報9元，升0.45%；中糧包裝（0906）創52周高，見6元，開市報6元，升1.01%；長城天下（2948）無成交，報0.3元；C-LINK SQ（2950）無成交，報1.73元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見33.6元，開市報33.6元，升2.28%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括恒大（3333）低見0.22元，開市報0.22元，跌86.67%；金山能源（0663）低見0.155元，開市報0.155元，跌7.19%。

創52周低，其中包括，興合控股（1891）低見0.165元，開市報0.165元，跌2.94%。

異動股

上升異動股，包括，光大證券（6178）開市報6.58元，升14.83%；碧桂園（2007）開市報0.93元，升14.81%；中州證券（1375）開市報1.36元，升14.29%；小鵬（9868）開市報74.3元，升14.13%；同景新能源（8326）開市報0.26元，升14.04%。

下跌異動股，包括，恒大（3333）創上市新低，見0.22元，開市報0.22元，跌86.67%；智欣集團控股（2187）開市報4.7元，跌9.27%；味千中國（0538）開市報0.98元，跌8.41%；德泰新能源集團（0559）開市報0.011元，跌8.33%；ＴＣＬ電子（1070）開市報3.58元，跌7.73%；金山能源（0663）創上市新低，見0.155元，開市報0.155元，跌7.19%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌6.2%；信懇智能（1967）開市報0.95元，跌5%。

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