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戶戶送推出全新廣告平台 訂單追蹤頁面開放作廣告用途

外賣平台戶戶送（Deliveroo）宣布，將在香港推出全新「戶戶送媒體及電子商務」廣告平台。由即日起，品牌可透過戶戶送應用程式、網站、社交媒體、電子郵件以及推送通知，向戶戶送顧客進行推廣。

除了贊助搜尋排名外，戶戶送更首次將訂單追蹤頁面開放作廣告用途，而全新廣告功能將在未來數月內正式推出。

目前，戶戶送的合作伙伴可利用多項戶戶送廣告服務，包括為餐廳或生活百貨合作伙伴而設的贊助排名服務等。透過戶戶送全新廣告平台，快速消費品（FMCG）品牌將可接觸數以百萬計的戶戶送活躍用戶，提升宣傳效果。

戶戶送的中央廚房「戶戶小廚」及生活百貨速遞服務「戶戶超市」網絡將成爲全新廣告方案的一部分，讓品牌能在顧客的訂購餐點和生活百貨時，將相關推廣資料或試用品送到消費者手中。

戶戶送指，「戶戶送媒體及電子商務」廣告平台於去年夏季在英國初次推出。2023年第二季度的廣告年化收益達5,500萬英鎊，佔總交易額（GTV）達0.8%，反映平台有效為商戶帶動增量需求。在英國，其中一些利用平台達到理想宣傳效果的知名品牌包括可口可樂、聯合利華(Unilever)、利潔時和百事可樂。

 

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