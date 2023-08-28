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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌10日見3個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌10日，跌18.38點子至3.81595%，是5月9日後最低，當日報3.77262%。對上一次連跌10日是2月3日，當日拆息報2.40679%。

港元現報7.8442元貶值7點子，曾貶值最多12點子，報7.8447元，亦曾升值最多8點子，報7.8427元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌44.72點子至1.95214%；1星期HIBOR跌35.65點子至3.16298%；2星期HIBOR跌35.39點子至3.38226%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌9點子至4.5175%；6個月期HIBOR跌4.49點子至4.9256%；12個月期HIBOR跌3.07點子至5.20613%。

美元指數現報104.07貶值0.007點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44331%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4436%，連續9日擴闊，利差是5月4日後最闊，當日差距為-1.4701%。

對上一次連續9日擴闊，是2023年7月03日，當日利差報-0.3252%。

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