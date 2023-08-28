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恒指半日升304點 科指20天線得而復失 半日成交增44%

內地出手減印花稅等政策「組合拳」，加上放寬內房融資條件不受破發等限制，中港股市今早高開，不過臨近半日收市均升幅收窄。

恒指今早高開562點，高位升608點，低位升299點，高低波幅308點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為35.66%，下跌為17.91%，無升跌為46.42%。

恒指半日升304點或1.7%，報18260點，大市成交金額633億元，較上周五午市增44.85%；國指升127點或2.07%，報6303點。恒生科技指數收報4169點，升2.72%。

藍籌股成交金額255.56億元，佔大市成交40.37%；科指成份股成交金額145.23億元，佔大市成交22.94%；國指成份股成交金額211.84億元，佔大市成交33.46%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.7億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.83%，至100.9億元，佔大市成交15.92%。牛熊證成交金額40.23億元，增加9.92%；窩輪成交金額60.66億元，增加4.87%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。新地（0016）、煤氣（0003）、紫金礦業（2899）拖累大市。

藍籌66隻升，13隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升8.64%，收報0.88元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.42%，收報63.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報73.5元，升12.9%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報30.15元，跌3.37%。

恒指升穿10天線(18087.76點)，受制於20天線(18721.58點)。科指升穿10天線(4079.01點)、50天線(4149.99點)，20天線(4236.39點)得而復失。

青島啤酒股份（0168）上半年多賺20% 不派息。收報65.95元，跌2.44%。

國藥控股（1099）上半年賺11% 不派中期息。收報23元，升5.26%。

融創中國（1918）將於9月18日舉行債權人會議 現升4.4%。收報0.91元，升2.25%。

郭台銘宣布參選總統。鴻騰（6088）收報1.03元，無升跌。富智康（2038）收報0.72元，升1.41%。

小鵬（9868）向滴滴配股，收購智能汽車開發業務資產。收報73.5元，升12.9%。

比亞迪電子（0285）158億人民幣收購，拓寬智能手機零件業務。創52周高，見33.85元，收報33.3元，升1.37%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報228.4元，升2.15%。中海外（0688）收報15.94元，升1.79%。商湯（0020）收報1.56元，升1.96%。雅生活服務（3319）收報5.04元，升3.92%。康希諾生物（6185）收報24.55元，升2.51%。中國交通建設（1800）收報3.72元，升0.54%。建滔積層板（1888）收報6.5元，升2.85%。建滔集團（0148）收報17.74元，升2.78%。叙福樓（1978）收報1.11元，升0.91%。富力（2777）收報1.08元，升5.88%。

A股印花税減半，港交所（0388）相應調整滬深股通交易稅收。收報300.2元，升4.38%。

中國恒大（3333）中期虧損330億元，負債2.39萬億元。今復牌。創上市新低，見0.22元，收報0.35元，跌78.79%。

中石化（0386）半年少賺兩成，派中期息每股0.145人幣。收報4.47元，升2.29%。

深控（0604）分拆深業物業，遞表申來港上市。收報1.41元，升1.44%。

有線寬頻（1097）中期虧損收窄至1.9億元。收報0.042元，跌2.33%。

中國神華（1088）半年少賺13%。收報22.7元，升2.48%。

星空華文（6698）全力支持浙江衛視停播《中國好聲音》決定。收報39.6元，跌27.47%。

廣汽集團（2238）半年盈利跌51%，中期息削16%派0.05元人幣。收報4.15元，升0.73%。

鷹君（0041）上半年核心盈利升1.1倍，中期息增12%至0.37元。收報14.16元，升0.57%。

兗礦能源（1171）中期純利103億人幣跌44%。收報11.56元，升3.77%。

穆迪調低龍湖（0960）評級至Baa3，或再下調。收報16.48元，升0.24%。

招商銀行（3968）中期純利758億人幣升9%。收報31.4元，升2.11%。

中芯（0981）上半年少賺三成，不派中期息。收報18.14元，升2.14%。

安樂工程（1977）上半年盈利飇升3倍至2.4億，中期息8.52仙。收報1.45元，升3.57%。

華潤燃氣（1193）中期純利按年升16.4%，派中期息15仙。收報22.45元，升0.45%。

浙江零跑（9863）半年虧損收窄至22.76億人幣，不派息。收報39.2元，升2.22%。

光大控股（0165）中期扭虧為盈，賺3.1億元，息15仙。收報4.65元，升3.79%。

越秀地產（0123）上半年多賺27.5%，派中期息0.232港元。收報9.59元，升3.68%。

太興（6811）中期轉虧為賺4530萬元，派息3.4仙增36%。收報0.99元，升4.21%。

中國生物製藥（1177）中期盈利跌35%，派息2港仙。收報3.04元，升1%。

永旺（0984）中期虧損收窄至7819.4萬元，息2仙。收報0.78元，跌1.27%。

交通銀行（3328）半年多賺4.5%至460億人幣。收報4.4元，升0.69%。

北水南下合計淨流入31.78億元，較上日減少6.14%，連續第6日流入，累計流入244.31億元，對上一次連續6日淨流入是4月28日。南水北上合計淨流出43.05億元人民幣，較上日增加79.26%，連續第2日流出，累計流出67.06億元。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見6.5元，收報6.45元，升1.1%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見9.5元，收報9.48元，升5.45%；創美藥業（2289）創上市新高，見15.9元，收報15.48元，升17.27%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.44元，收報4.37元，升2.1%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.24元，收報12.16元，升0.5%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.66元，收報11.38元，升1.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1077.75元，收報1077.75元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.25元，收報108.25元，升0.05%；華泰證券（6886）創52周高，見11.96元，收報11.12元，升2.58%；比亞迪電子（0285）創52周高，見33.85元，收報33.3元，升1.37%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.12元，收報1.12元，升0.9%；新創建集團（0659）創52周高，見9元，收報8.94元，跌0.22%；中糧包裝（0906）創52周高，見6元，收報5.86元，跌1.35%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.385元，收報0.375元，升2.74%；中州證券（1375）創52周高，見1.42元，收報1.29元，升8.4%；安領國際（1410）創52周高，見0.86元，收報0.82元，升3.8%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見33.85元，收報33.3元，升1.37%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大（3333）低見0.22元，收報0.35元，跌78.79%；SOHO中國（0410）低見0.96元，收報0.96元，跌1.03%；朗詩（0106）低見0.079元，收報0.083元，跌12.63%；山水水泥（0691）低見0.6元，收報0.6元，跌13.04%；中國汽車內飾（0048）低見0.172元，收報0.172元，跌14.43%；恒基發展（0097）低見0.2元，收報0.201元，跌1.95%；朗詩綠色管理（0106）低見0.079元，收報0.083元，跌12.63%；歲寶百貨（0312）低見0.061元，收報0.061元，跌14.08%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.96元，收報0.96元，跌1.03%；聖馬丁國際（0482）低見0.106元，收報0.106元，跌21.48%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，希慎（0014）低見16元，收報16.04元，跌1.23%；煤氣（0003）低見5.75元，收報5.76元，跌1.2%；新奧（2688）低見63.25元，收報63.45元，跌3.42%；新奧能源（2688）低見63.25元，收報63.45元，跌3.42%；香港中華煤氣（0003）低見5.75元，收報5.76元，跌1.2%；智富資源投資（0007）低見0.122元，收報0.147元，無升跌；希慎興業（0014）低見16元，收報16.04元，跌1.23%；中星集團控股（0055）低見0.23元，收報0.24元，跌7.69%；誼礫控股（0076）低見0.22元，收報0.22元，跌3.51%；大生地產（0089）低見3.28元，收報3.28元，跌0.91%。

異動股

上升異動股，包括，光榮控股（9998）創52周高，見0.212元，收報0.194元，升41.61%；高維科技（2086）收報0.78元，升32.2%；中國疏浚環保（0871）收報0.074元，升32.14%；中國天弓控股（0428）收報0.32元，升25.49%；倩碧控股（8367）收報0.228元，升25.27%；PLATT NERA（1949）收報0.215元，升25%；神話世界（0582）收報0.07元，升22.81%；守益控股（2227）收報0.1元，升21.95%；匯財金融投資（8018）收報0.2元，升20.48%；新世紀醫療（1518）收報0.6元，升20%；興紡控股（1968）收報0.265元，升18.83%。

下跌異動股，包括，恒大（3333）創上市新低，見0.22元，收報0.35元，跌78.79%；長城微光（8286）創上市新低，見0.074元，收報0.091元，跌60.78%；星空華文（6698）收報39.6元，跌27.47%；智欣集團控股（2187）收報3.79元，跌26.83%；保集健康（1246）收報0.08元，跌24.53%；中國海洋發展（8047）見52周低0.071元，收報0.071元，跌23.66%；聖馬丁國際（0482）創上市新低，見0.106元，收報0.106元，跌21.48%；滿地科技股份（1400）收報1.32元，跌20%；復興亞洲（0274）收報0.067元，跌18.29%；民商創科（1632）收報0.28元，跌17.65%。

 

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