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保利置業中期盈利削半至6.4億人幣

保利置業（0119）公布，截至今年6月底止中期收入156.4億元（人民幣，下同），按年跌16.4%，中期盈利6.39億元，倒退49.6%，每股盈利16.73分，不派中期息。

期內置業集團合約銷售面積約148.2萬平方米，合約銷售金額約374億元。置業集團主要在售項目130個，其中首次開盤項目3個，分別為上海保利明玥宸光、崑山保利璀璨璟園和深圳保利靜安府。

上半年新開工項目共5個，新開工建築面積約70萬平方米。其中，首次開工項目2個，分別為深圳保利靜安府和濟南歷下區項目。

期內集團結轉金額約145.89億元，結轉面積約109.8萬平方米。 

物業管理方面，期內收入5.69億元，較去年同期增長12.2%，管理物業項目276個，在管面積4,964萬平方米，較去年同期增長3.4%。

於6月底，集團尚未償還之銀行及其他借貸（包括應付票據）為771億元。集團41%銀行及其他借貸（包括應付票據）以固定息率計息，而餘下59%則以浮動息率計息。

流動資產淨值為816.3億元，銀行總結存為343億元。

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