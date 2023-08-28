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恒地舉辦「企業內地與海外暑期實習計劃」 11名實習生租務部實習

恒基地產（0012）在今個暑假舉辦「企業內地與海外暑期實習計劃 2023」，是次其亦為第三次參與由港府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，聘請11名大專或以上學歷的實習生在集團位於北京、上海及廣州的租務部，進行8星期實習，希望藉此讓青年擴闊視野及建立人際網絡，為個人與事業未來發展打好根基。

實習生已於上周順利完成實習返港，並參與分享會，當日他們到國際金融中心二期的控制室及天台參觀，更參與集團旗艦項目中環The Henderson的展示廳導賞團，了解項目的設計概念和創新技術。

主席李家誠出席與實習生見面交流。他勉勵各實習生：「我希望大家未來繼續與內地以至不同地方的青年及專才交流，互相學習、刺激大家的想像，努力成為有國際視野、抱負和創新思維的新一代。我亦希望你們可以成為恒基的推廣大使，多與身邊同學、朋友分享今次特別的經歷，鼓勵更多青年來到探索不同可能。」。

正攻讀香港科技大學國際管理理學碩士的黃曉悠Akemi在廣州進行實習，她指，從未接觸過地產行業，今次實習令她有機會首次從營運角度了解商場運作，集團同事亦會每周設例會，分享有關建築、測量、市場推廣等知識，及了解實習生的工作進度，令她對行業產生興趣，也會考慮日後在大灣區發展。

另身兼香港北京社團總會常務副會長的集團主席李家誠協辦的「北京歷史文化夏日學習班」最近亦圓滿舉行，40位來自香港的高中學生到北京進行為期一周的夏令營，讓他們親身了解中國。活動其中一站參觀恒地位於北京的環球金融中心（wfc），並由兩位參與上述「企業內地及海外暑期實習計劃2023」的實習生帶領導賞。集團亦在上周舉辦「藝術遊走中西區 X 升級再造工作坊」，帶領一眾恒基系和百仁基金的友師和學員，參觀全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區「ARTLANE藝里坊」以及集團為藝術家提供的工作室「HART Haus」，與本地藝術家交流，了解藝術生態圈的不同面貌。

 

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