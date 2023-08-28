內地出招減印花稅等刺激股市、又放寬內房融資條件不受破發等限制，中港股市今早高開，不過市場對後市仍審慎，趁大幅反彈而獲利離場，指數升幅愈收愈窄，港股三大指數齊以近最低位收市，南水不僅連續兩日流出，今日淨流出更大增2.43倍，是8月18日最大幅度，淨流出82.47億元，是8月23日後最多。