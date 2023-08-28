期內，集團系列公司合約物業銷售金額上升30.1%至1801.8億元；相應已售樓面面積為804萬平方米，按年上升28.3%。

集團淨借貸比率維持於37.7%。

期內，於內地11個城市收購13幅土地，新增總樓面面積為190萬平方米。於6月底，集團系列公司土地儲備為6096萬平方米。

主席顏建國指，上半年國內需求不足，房地產市場經歷短暫的小陽春後下行，市場疲弱。認為內地長期向好的基本面沒有改變，將為房地產長期向好提供有力支撐。

顏建國指，中央對房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢作出了判斷，明確要適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。房地產市場短期仍處於下行築底過程中。集團對房地產市場企穩轉好保持信心。集團擁有充裕的財務空間應對市場波動的風險，擁有厚實的資源抓住市場調整的機會，以攻守兼備的發展態勢應對挑戰，抓住機遇。

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