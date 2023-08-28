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商湯中期虧損略收窄至31.2億人幣 不派息

商湯（2020）公布，截至6月30日止六個月，中期股東應佔虧損31.23億元人民幣（下同），去年同期虧損31.58億元，每股基本虧損0.1元，不派中期息。

期內，集團收入14.33億元，按年增加1.3%。其中智慧商業板塊實現收入8.54億元，按年增長50.2%。服務客戶數481，單客戶收入提高59.9%；智慧生活收入按年增長6.7%至3.12億元；智能汽車板塊整體實現收入8390萬元，按年下降30.5%；智慧城市板塊實現收入1.84億元，按年下降57.7%。

根據非國際財務報告準則，上半年集團經調整EBITDA虧損20.26億元，去年同期虧損23.22億元；經調整虧損淨額錄23.93億元，去年同期虧損25.64億元。

 

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