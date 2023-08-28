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嘉里物流中期盈利大減85%至3.68億  中期息每股派9仙

嘉里物流（0636）公布6月底止中期業績，由於期內電子商貿及快遞業務虧損擴大，加上國際貨運業務分部盈利大跌82%，因此核心盈利及整體股東應佔溢利均分別按年大跌85%至3.68億元。集團期內仍然維持中期分派，每股中期息為0.09元，按年減少67.9%。

該集團期內的綜合物流業務保持穩定，期內分部盈利維持在7.18億元。該部門主要受惠於亞洲經濟活動逐漸增加，帶動在內地的綜合物流業務及泰國Kerry Siam Seaport錄得滿意成績，然而由於疫情相關服務需求驟減，其在香港的綜合物流業務未能同步跟隨升勢。

電子商貿及快遞業務分部虧損則按年大增28.5%，虧損增至5.05億元。該集團指，預計電子商貿及快遞業務的主要溢利來源Kerry Express Thailand業務將於明年第四季回穩。其已於7月25日向順豐控股轉讓亞太地區及歐洲從事快遞服務的若干公司。至於國際貨運業務受到環球需求疲軟、亞洲出口復甦遜於預期及運費暴跌影響，最終仍然有利可團，期內賺6.21億元，按年卻大跌82%。隨著環球物流市場逐步復常並重返疫情前水平，空、海運運費自去年第三季由2021年的歷史高位回落，使利潤率較按年進一步收窄。

集團形容，今年首季尤其艱鉅，惟整體表現已走出谷底，到第二季表現按季增長超過30%。然而，疫情所帶來的極端情況對環球物流活動之影響逐漸減退，該集團主要市場的運費及貨運量亦有改善跡象。其資產負債比率為44.5%，按年減少3.8個百分點。

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