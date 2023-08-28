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稻草熊娛樂上半年純利大跌98% 不派中期息

稻草熊娛樂（2125）公布截至6月底止中期業績。上半年純利為133萬元人民幣（下同），按年跌98.1%。每股盈利為0.2分，按年跌98.2%，不派中期息。

集團上半年收入為4.62億元，按年跌0.3%。公司表示主要是由於定制劇集承製所產生的收入有所增加，符合有關業務線的業務發展，並部分被劇集播映權許可產生的收入減少所抵銷。

毛利為8200萬，按年跌42.1%。毛利率為17.9%，按年跌12.9個百分點。集團指由於劇集播映權許可的毛利率下降所致，原因是集團該等業務條線收入來源於劇集多輪（包括首輪播映及重播）播映，而行業降本增效的趨勢使得各類播出平台壓縮採購劇集的預算，因此單部劇集收入下降。

集團的銷售及分銷開支按年升66.2%，至4880萬。集團指是由於上半年多輪播映的劇集數量大幅增加，及隨著市場復甦使得劇集市場的宣傳 競爭加劇的合併影響所致。

集團表示流動比率按年比較相對穩定，均約為3.56。

稻草熊娛樂收市報0.7港元，跌1.45%。

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