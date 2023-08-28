截至上半年，眾安零售客戶數接近70萬個，與去年同期的約60萬個相近。存款總額為107.12億元，按年增加30.59%，貸款總額為49.16億港元，按年增加16.47%，貸存比率按年下跌5.55%至45.9%。上半年淨息差為1.87%，相對去年全年為1.84%，眾安指是受惠加息周期和貸款產品增加。

眾安去年8月推出基金投資業務，截至上半年末零售用戶資產管理規模為5.37億元。眾安指，淨收入當中，非利息收入佔比為25.8%。虛擬保險眾安人壽方面，上半年總保費為2.05億港元，按年下跌24.88%，該行指受益於資本市場回暖，投資收益改善，淨虧損較去年同期大幅收窄。

眾安在線今年上半年純利2.21億元（人民幣，下同），扭轉上半年虧損，略高於月中公布盈喜的不少於2億元，主要歸因於投資收益的改善，其次是承保利潤增加。

保險業務為眾安核心業務，業務指標綜合成本率按年改善0.7個百分點至95.8%，承保利潤按年上升46.24%至4.81億元，保險服務收入按年上升23.85%至126.85億元。投資方面，境內財險總投資收益上半年為7.23億元，按年上升5.57倍。

其他報道

恒指收市低位收 僅升174點 南水流出大增2.4倍 港交所升幅冠藍籌

中芯國際參股公司CEO被員工請求罷免？ 公司回應：正處理該訊息

傳大規模裁員 商湯：根據市場環境優化人才結構

AlipayHK信用卡消費每月設限額 超額最多收2.5%手續費

滬指漲1.13%惟未守穩3100點 兩市成交額破1.1萬億人幣

《中國好聲音》製作商星空華文午後跌幅擴大近5成 股價不足30元創上市新低

鴻海郭台銘：讓台灣20年內超越新加坡 成為人均GDP最高的「亞洲首富」

中化化肥上半年賺10億人幣 不派中期息

半日沽空金額120億 增49% 盈富沽空減12%

保利置業中期盈利削半至6.4億人幣

恒大：重組協議安排會議將延期至9月26日舉行

建滔積層板中期少賺77% 中期息大跌六成至6仙

中視金橋上半年轉賺4247萬人幣 不派中期息

恒指半日升304點 科指20天線得而復失 半日成交增44%