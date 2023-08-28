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眾安銀行上半年虧損收窄17%至1.77億人幣

眾安在線（6060）公布中期業績，旗下本港虛擬銀行眾安銀行上半年淨虧損1.77億元人民幣（約1.9億港元），按年收窄16.95%，淨收入為1.52億港元，按年增長13%，淨虧損相對淨收入的淨虧損率為131.8%，按年收窄60個百分點。

截至上半年，眾安零售客戶數接近70萬個，與去年同期的約60萬個相近。存款總額為107.12億元，按年增加30.59%，貸款總額為49.16億港元，按年增加16.47%，貸存比率按年下跌5.55%至45.9%。上半年淨息差為1.87%，相對去年全年為1.84%，眾安指是受惠加息周期和貸款產品增加。

眾安去年8月推出基金投資業務，截至上半年末零售用戶資產管理規模為5.37億元。眾安指，淨收入當中，非利息收入佔比為25.8%。虛擬保險眾安人壽方面，上半年總保費為2.05億港元，按年下跌24.88%，該行指受益於資本市場回暖，投資收益改善，淨虧損較去年同期大幅收窄。

眾安在線今年上半年純利2.21億元（人民幣，下同），扭轉上半年虧損，略高於月中公布盈喜的不少於2億元，主要歸因於投資收益的改善，其次是承保利潤增加。

保險業務為眾安核心業務，業務指標綜合成本率按年改善0.7個百分點至95.8%，承保利潤按年上升46.24%至4.81億元，保險服務收入按年上升23.85%至126.85億元。投資方面，境內財險總投資收益上半年為7.23億元，按年上升5.57倍。

 

 

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