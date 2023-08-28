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美圖上半年轉賺2.3億人幣 加密貨幣減值虧損撥回1.9億

美圖公司（1357）公布，截至今年6月底止中期盈利2.28億元（人民幣，下同），而2022年上半年錄得虧損淨額，每股盈利0.05元，不派息。

公司指出，經調整後股東應佔淨利潤為1.513億元（人民幣，下同），按年增長3.2倍。

上半年收入為12.6億元，升29.8%，截至2023年6月30日，月活躍用戶總數為2.47億，比2022年年底增長1.7%。

美圖表示，由於截至6月底已購買加密貨幣的市價高於去年低的市價，故已確認已購買加密貨幣的減值虧損撥回約人民幣1.856億元。

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