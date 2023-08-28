前大酒店（0045）副主席貝思賢（Ian Duncan Boyce）退休多年，今天有傳媒刋登訃告顯示，貝思賢已經於今年8月19日與世長辭，享年78歲。其喪禮將以私人形式舉行。
貝思賢是自1999年加入大酒店出任董事，並於2005年接任非執行副主席職務，直到2014年5月離任。同月他亦退任中電董事。他自1984年起在香港居住，在港居住近40年，已是「老香港」。
他曾為寶源投資董事總經理，亦曾擔任華寶集團多個行政職位、施羅德投資管理（香港）非執行主席、中電控股（0002）及太平地氈（0146）董事。他亦曾經出任嘉道理父子有限公司主席，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益。
貝思賢本身熱愛賽馬，曾先後參與養了8隻賽馬，並且喜歡以兩個字命名，並且以中國人標示商業行號的「嘜」字冠名。其中有出賽的賽馬包括大嘜、金嘜等。
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