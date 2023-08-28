moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大酒店及中電前董事貝思賢與世長辭

前大酒店（0045）副主席貝思賢（Ian Duncan Boyce）退休多年，今天有傳媒刋登訃告顯示，貝思賢已經於今年8月19日與世長辭，享年78歲。其喪禮將以私人形式舉行。

貝思賢是自1999年加入大酒店出任董事，並於2005年接任非執行副主席職務，直到2014年5月離任。同月他亦退任中電董事。他自1984年起在香港居住，在港居住近40年，已是「老香港」。

他曾為寶源投資董事總經理，亦曾擔任華寶集團多個行政職位、施羅德投資管理（香港）非執行主席、中電控股（0002）及太平地氈（0146）董事。他亦曾經出任嘉道理父子有限公司主席，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益。

貝思賢本身熱愛賽馬，曾先後參與養了8隻賽馬，並且喜歡以兩個字命名，並且以中國人標示商業行號的「嘜」字冠名。其中有出賽的賽馬包括大嘜、金嘜等。

其他報道

眾安銀行上半年虧損收窄17%至1.77億人幣

美圖上半年轉賺2.3億人幣 加密貨幣減值虧損撥回1.9億

周大福鄭志恒買入hmvod視頻 持股8% 多過Ken Sir

港交所商撤每手買賣股數等 業界料短期難實行

據報內地窗口指導部分公募基金 避免淨賣出股票

嘉里物流中期盈利大減85%至3.68億  中期息每股派9仙

全日沽空金額203億 增27% 比率20%創一周高 盈富沽空比降至63%

中海外中期少賺19% 息35仙 集團對樓市企穩轉好保持信心

商湯中期虧損略收窄至31.2億人幣 不派息

港交所商撤每手買賣股數等 業界料短期難實行

據報內地窗口指導部分公募基金 避免淨賣出股票

嘉里物流中期盈利大減85%至3.68億  中期息每股派9仙

全日沽空金額203億 增27% 比率20%創一周高 盈富沽空比降至63%

中海外中期少賺19% 息35仙 集團對樓市企穩轉好保持信心

商湯中期虧損略收窄至31.2億人幣 不派息

恒指收市低位收 僅升174點 南水流出大增2.4倍 港交所升幅冠藍籌

中芯國際參股公司CEO被員工請求罷免？ 公司回應：正處理該訊息

傳大規模裁員 商湯：根據市場環境優化人才結構

AlipayHK信用卡消費每月設限額 超額最多收2.5%手續費

滬指漲1.13%惟未守穩3100點 兩市成交額破1.1萬億人幣

《中國好聲音》製作商星空華文午後跌幅擴大近5成 股價不足30元創上市新低