嘉里物流（0636）於收市後公布業績，中期純利大瀉85%至3.68億元，嘉里物流張炳銓表示，受地緣政治不穩、持續通脹壓力、不明朗通脹前景，繼續影響消費信心以及全球貿易需求，導致集團收入及核心純利分別跌至253億元和3.68億元，核心純利亦受利率上升拖累，利息支出達2.76億元接年升超8成。
不過，張炳銓指，集團有信心貿易情況於今年第一季度走出谷底，核心純利亦於今年第二季度接季升超過三成，有信心整體業績於短期內有所改善。
運費及貨量下跌影響集團收入，嘉里物流執利董事鄭志偉表示，運費於疫前期間下跌，以亞洲往西岸運費為例，其運費於2021年歷史高位的1.5萬元，跌至今年平均運費的1200元，惟第三季運費亦有所回彈而升至1900元。鄭志偉亦指，集團上半年於亞太區的貨量亦按年跌22%。
鄭志偉表示，由於現時利息高企令買賣雙方多顧慮，集團於今年併購方面只會專注於舊併購，新併購現是只會持觀望心態。另外，集團亦於今年7月已經將部分位於亞洲及歐洲的電子商貿及快遞公司轉移予順豐控股，嘉里物流將投放更多資源加強發展綜合物流及國際貨運業務。
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